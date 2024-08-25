Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi - Son Dakika
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Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi

Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım 18. dakikada Oosterwolde'nin, 39. dakikada ise Fred'in yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Futbolcular, karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'a yoğun itirazda bulundu. Ancak Doman, her 2 pozisyonda da oyunu devam ettirdi.

25.08.2024 22:41
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, 2 kez penaltı bekledi.

OOSTERWOLDE'YE ARKADAN MÜDAHALE

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 18. dakikasında Çaykur Rizesporlu futbolcu Olawoyin ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hollandalı oyuncu, yerde kalmasının ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Fenerbahçeli oyuncular karşılaşmanın hakemine penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.

İşte o pozisyon;

Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

BU KEZ DE FRED YERDE KALDI

Fenerbahçe, maçta ikinci kez penaltı bekledi. Karşılaşmanın 39. dakikasında rakip ceza sahası içinde yerde kalan Fred, Olawoyin'in ayağına bastığını işaret ederek yoğun bir itirazla penaltı bekledi. Hakem Turgut Doman, itirazlara rağmen oyunu devam ettirdi. Bir süre VAR ile de iletişimde bulunan Doman, oyunun başlamasını istedi.

İşte o pozisyon;

Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Rizespor, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ali Arat: alistilar gecen yildan zirttt penaltiiii 28 20 Yanıtla
  • Murat Demir: alışmışlar haram penaltılara penaltibahce 22 22 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Bir Fenerbahçe’li olarak Fred’in az önce ceza sahasında Galatasaray’lı Futbolcular gibi kendini atmasını kınıyorum. Futbolcu dediğin erkek gibi oynayacak kendisini atmayacak. Oosterwolde nin pozisyonunda itme var. 15 13 Yanıtla
  • Tuna güler: Bu sene hakemleri ve Fenerbahçe düşmanlarını da yeneceğiz. 14 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: RIZE YINE FENEVE AYNI MANZARA 8 9 Yanıtla
  • ferhat eser: futbol yerde değil ayakta oynanır rezil etmeyin kendinizi ne penaltısı 9 5 Yanıtla
  • Gazi 46: Penaltilara gerek kalmadan kaleci tek basina halletti o isi 5 5 Yanıtla
  • Alparslan: caykurun kalecisi şaka. mi yapiyo kasit mi la 4 4 Yanıtla
  • Çelikk: 4 gözle gördük penaltı Ha haaaa 1 4 Yanıtla
  • Gazi 46: Ilk yari 9 sutun ikisi kale tutmus biri gol . Ikinci yari 9 sutun 3 ü kale tutmus 3 gol . 3 engellenmis . ?? 2 2 Yanıtla
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