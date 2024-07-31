Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin\'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi

Spor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda geçtiğimiz günlerde kadroya katılan yeni transfer Allan Saint-Maximin, Lugano maçındaki görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

MALİYETİ 8 MİLYON EURO

Maximin'i 1 yıllığına kiralayan sarı-lacivertliler, bu transfer için 4 eşit taksitte 8 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun maaşını kulübü Al Ahli karşılayacak. Allan Saint-Maximin'in satın alma opsiyonu bulunmuyor.

LUGANO MAÇINDA OYNAMADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında oynanan Lugano maçına yedek kulübesinde başladı. Darbeye bağlı sakatlığı nedeniyle bulunan Fransız kanat oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho tarafından tercih edilmedi.

FAZLA KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

27 yaşındaki futbolcunun karşılaşma öncesinde çekilen fotoğrafı sonrasında taraftarlar, yıldız isme kilolu olduğu yönünde eleştirilerde bulundu. Maximin'in bu görüntüsü, Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve yine fazla kilolarıyla gündem olan Tanguy Ndombele'yi akıllara getirdi.

İşte o fotoğraf;

Allan Saint-Maximin

Tanguy Ndombele

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2023 yazında İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Fransız yıldız, burada geçirdiği bir sezonda 31 maçta forma giydi ve 4 gol atıp 10 asist yaptı.