Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi - Son Dakika
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Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi

Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin\'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi

Yeni sezon öncesi birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de son transfer Allan Saint-Maximin'in Lugano maçındaki bir fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu. Fransız yıldız, fazla kilolu olduğu gerekçesiyle taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. 27 yaşındaki futbolcu, bu görüntüsüyle geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele'yi akıllara getirdi.

31.07.2024 14:00
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda geçtiğimiz günlerde kadroya katılan yeni transfer Allan Saint-Maximin, Lugano maçındaki görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

MALİYETİ 8 MİLYON EURO

Maximin'i 1 yıllığına kiralayan sarı-lacivertliler, bu transfer için 4 eşit taksitte 8 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun maaşını kulübü Al Ahli karşılayacak. Allan Saint-Maximin'in satın alma opsiyonu bulunmuyor.

LUGANO MAÇINDA OYNAMADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında oynanan Lugano maçına yedek kulübesinde başladı. Darbeye bağlı sakatlığı nedeniyle bulunan Fransız kanat oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho tarafından tercih edilmedi.

FAZLA KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

27 yaşındaki futbolcunun karşılaşma öncesinde çekilen fotoğrafı sonrasında taraftarlar, yıldız isme kilolu olduğu yönünde eleştirilerde bulundu. Maximin'in bu görüntüsü, Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve yine fazla kilolarıyla gündem olan Tanguy Ndombele'yi akıllara getirdi.

İşte o fotoğraf;

Akıllara tek bir isim geldi! Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin o fotoğrafı viral oldu
Allan Saint-Maximin
Akıllara tek bir isim geldi! Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin o fotoğrafı viral oldu
Tanguy Ndombele

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2023 yazında İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Fransız yıldız, burada geçirdiği bir sezonda 31 maçta forma giydi ve 4 gol atıp 10 asist yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Lugano, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Eliah Jeret: eee etme bulma dünyası kardeeeeeeş 22 8 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: ADAM ZATEN İRİ VURDUĞUNU BULDOZER GİBİ EZİP GEÇİYO. ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞANLAR KARA BOĞANIN KİM OLDUĞUNU HAFTAYA GÖRECEKLER 7 12 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Bu adamlara tonlarca para verilerek ödüllendirmeyi bırakıp, Alt yapıda keşfedilmeyi bekleyen binlerce gencimize dikkat etmeliyiz. Yazık günah bu paralara. 12 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: endonbele 2 7 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: iyi itelediler 8 milyon 3 1 Yanıtla
    Ferhat Eser: Kılçıksız hem:) 3 1
  • Koray ERDOGAN: Çok saçma değil mi Arabistan’dan oyuncu kiralıyorsun ve yillik 8 milyon Euro kiralama bedeli öduyorsun. Hiç bir artısi yok 1 1 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: afrika ligleri takip edilmeli.. 1 1 Yanıtla

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