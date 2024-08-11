Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt - Son Dakika
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Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt

Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin\'den Galatasaray taraftarına olay yanıt

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçta Edin Dzeko'nun galibiyet golünün asistini yapan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sosyal medyada Galatasaray taraftarıyla karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı bir taraftarın Jayden Oosterwolde'nin kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde paylaşımını gören Maximin, ''Maçlarımızı izlemen çok güzel. Dzeko'nun golü güzeldi değil mi?'' yanıtını verdi.

11.08.2024 19:37
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin ligin ilk haftasında 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçında galibiyeti getiren Edin Dzeko'ya asist yaptı. Maximin, asistinin yanı sıra ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertli taraftarlardan tam not aldı. Transferi açıklandığı günlerde rakip takım taraftarları tarafından hakkında yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme gelen Fransız futbolcu, bu maçın ardından da sosyal medyada Galatasaray taraftarıyla karşı karşıya geldi.

GALATASARAY TARAFTARINA KIRMIZI KART CEVABI

Bir Galatasaray taraftarının Jayden Oosterwolde'nin kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde paylaşımını gözüne kestiren yıldız futbolcu, "Maçlarımızı izlemen çok güzel. Dzeko'nun golü güzeldi değil mi?" yanıtını verdi.

Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'nden Galatasaray taraftarına olay yanıt

"AĞLA İYİ GELİR"

Sarı-lacivertlilere transfer olduktan sonra da rakip takım taraftarlarıyla sosyal medyada karşı karşıya gelen Maximin, "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yorumunu yazan bir Trabzonspor taraftarına "Ağla, iyi gelir" cevabını vermişti.

Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'nden Galatasaray taraftarına olay yanıt

Adana Demirspor, Galatasaray, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt - Son Dakika

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