Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika
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Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Fenerbahçe'den ayrılıyor

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İspanyol basını, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini ve Portekizli teknik adamın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesinde 5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğunu öne sürdü.

12.12.2024 17:25  Güncelleme: 17:38
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Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçlarından boynu bükük ayrılan Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerdeki geleceğine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

WOLVERHAMPTON İSTİYOR

Portekizli teknik adama İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton talip oldu. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; teknik direktör Gary O'Neil ile olan sözleşmeyi feshetmeyi planlayan Wolves, İngiliz teknik adamın yerine Mourinho'yu getirerek hem takımı alt sıralardan kurtarmayı hem de medyada sükse yaratmayı hedefliyor.

SÖZLEŞMESİNDE 5 MİLYON EUROLUK MADDE VAR

Öte yandan haberde; Jose Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmede 5 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Wolves'un bu maddeyi kullanarak Mourinho'yu Fenerbahçe'den transfer etmek istediği kaydedildi. Bununla birlikte Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun kulüpten ayrılmasının düşük bir ihtimal olduğu ve şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertli ekibin de Mourinho'yu göndermek istemediği yazıldı.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Premier Lig'de kümede kalma hattında bulunan Wolverhampton, ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 10 mağlubiyel alarak 9 puan topladı ve 19. sırada kaldı.

Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Fenerbahçe\'den ayrılıyor

Wolverhampton Wanderers, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Muhammet Ali Doğan:
    Madem kulüpten ayrılması düşük bir ihtimal o zaman başlığa niye "Fb'den ayrılıyor" yazıyorsunuz be kendisiyle çelişen herifler! Uygulamanız da yalan başlıklarınız da sizin olsun, şu an siliyorum.. 61 2 Yanıtla
  • Ertan Çelik:
    Hayır gitmesin. Sonra İsmail Kartal gelir ve bizi liderlikten edebilir 12 12 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    birazdaha bekleyin zortinho tazminatını alıp kovulacak zaten ;)) 8 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Biz morinyocuyuz gerekirse her maç yenilsin ama fb nin başında dursun. çünkü o the special one 6 1 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Ümit özat gelmesi lazım hahahahah 4 2 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    1milyon Euro bile verseler hemen göndersinler tazminat ödemezler en azından 3 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Bariz yalan haber 4 0 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Adam cebine dünyaları koymuş garanti para İstanbul çok güzel neden gitsin fenere geçmiş olsun bu senede şampiyonluk hayal den öteye gitmez 2 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Şampiyonluk yarışımı veriyor muş bundan bizim neden haberimiz yok aynı takımdan mı bahsediyoruz acaba. Şaka gibisiniz gerçekten ortada şampiyonluk getirecek bir futbol mu var oyun aklımı planımı var kim nereye gidiyorsa yolu açık olsun. 2 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    morinyo kendini kovddurmak için elinden geleni yapıyor 1 0 Yanıtla
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