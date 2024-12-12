Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Fenerbahçe\'den ayrılıyor

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AB\'nin hedefinde bu kez Rusya\'nın gölge filosu var

Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçlarından boynu bükük ayrılan Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerdeki geleceğine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

WOLVERHAMPTON İSTİYOR

Portekizli teknik adama İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton talip oldu. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; teknik direktör Gary O'Neil ile olan sözleşmeyi feshetmeyi planlayan Wolves, İngiliz teknik adamın yerine Mourinho'yu getirerek hem takımı alt sıralardan kurtarmayı hem de medyada sükse yaratmayı hedefliyor.

SÖZLEŞMESİNDE 5 MİLYON EUROLUK MADDE VAR

Öte yandan haberde; Jose Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmede 5 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Wolves'un bu maddeyi kullanarak Mourinho'yu Fenerbahçe'den transfer etmek istediği kaydedildi. Bununla birlikte Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun kulüpten ayrılmasının düşük bir ihtimal olduğu ve şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertli ekibin de Mourinho'yu göndermek istemediği yazıldı.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Premier Lig'de kümede kalma hattında bulunan Wolverhampton, ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 10 mağlubiyel alarak 9 puan topladı ve 19. sırada kaldı.