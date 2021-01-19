Spartak Moskova-CEKK Cegled : 78 - 61 - Son Dakika

Spartak Moskova-CEKK Cegled : 78 - 61

Spartak Moskova-CEKK Cegled : 78 - 61
Son Güncelleme: 19.01.2021 21:03

SALON: AntakyaHAKEMLER: Mila Cavara (xx), Ori Shalhavi (xx), Suzana Vujicic (xx)SPARTAK MOSKOVA: Severa Nuritdinova (xxx) 6, Ksenia Sharova (xx), Anastasiia Kamarova (xxx) 12, Polina Fedorova (xx) 5, Dria Repnikova (xxx) 11, Anastasiia Zotkina (xx) 3, Peyton Williams (xxx) 13, Daria Lgnatova...

SALON: Antakya

HAKEMLER: Mila Cavara (xx), Ori Shalhavi (xx), Suzana Vujicic (xx)SPARTAK MOSKOVA: Severa Nuritdinova (xxx) 6, Ksenia Sharova (xx), Anastasiia Kamarova (xxx) 12, Polina Fedorova (xx) 5, Dria Repnikova (xxx) 11, Anastasiia Zotkina (xx) 3, Peyton Williams (xxx) 13, Daria Lgnatova (xxx) 17, Kseniia Levchenko (xxx) 11.CEKK CEGLED: Anges Gorjanacz (xx) 3, Tinara Nicole Moore (xxx) 14, Mariona Ortiz (xxx) 13, Bettina Bozoki (xxx) 16, Aikaterina Sotiriou (xx) 12, Cintia Kobolak (xx) 2, Nora Rujak (xxx), Lachelle Mcbryde (xx), Luca Revesz (xx) 1.1'İNCİ PERİYOT: 25 - 14İLK YARI: 44 - 303'ÜNCÜ PERİYOT: 55 - 46Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ilk müsabakalarında, Rusya ekibi Spartak Moskova, Macaristan ekibi Cekk Cegled ile karşılaştı. Spartak Moskova, rakibini 78-61'lik skorla mağlup etti.

Kaynak: DHA

Spartak Moskova, Antakya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spartak Moskova-CEKK Cegled : 78 - 61 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spartak Moskova-CEKK Cegled : 78 - 61 - Son Dakika
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