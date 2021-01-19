SALON: AntakyaHAKEMLER: Mila Cavara (xx), Ori Shalhavi (xx), Suzana Vujicic (xx)SPARTAK MOSKOVA: Severa Nuritdinova (xxx) 6, Ksenia Sharova (xx), Anastasiia Kamarova (xxx) 12, Polina Fedorova (xx) 5, Dria Repnikova (xxx) 11, Anastasiia Zotkina (xx) 3, Peyton Williams (xxx) 13, Daria Lgnatova (xxx) 17, Kseniia Levchenko (xxx) 11.CEKK CEGLED: Anges Gorjanacz (xx) 3, Tinara Nicole Moore (xxx) 14, Mariona Ortiz (xxx) 13, Bettina Bozoki (xxx) 16, Aikaterina Sotiriou (xx) 12, Cintia Kobolak (xx) 2, Nora Rujak (xxx), Lachelle Mcbryde (xx), Luca Revesz (xx) 1.1'İNCİ PERİYOT: 25 - 14İLK YARI: 44 - 303'ÜNCÜ PERİYOT: 55 - 46Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ilk müsabakalarında, Rusya ekibi Spartak Moskova, Macaristan ekibi Cekk Cegled ile karşılaştı. Spartak Moskova, rakibini 78-61'lik skorla mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Spartak Moskova-CEKK Cegled : 78 - 61 - Son Dakika