1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu sona erdi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinden başlayan 1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, 2 sporcunun katılımıyla İskenderun Sahili'nde tamamlandı.

Yumurtalık sahilinden sabahın ilk ışıklarıyla yüzmeye başlayan sporcular Ümit Kemal Cengiz ve Emre Seven'e parkur boyunca Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti.

Yaklaşık 38 kilometreyi 12 saat 47 dakikada tamamlayıp İskenderun sahiline çıkan sporcuları protokol ve vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine, parkuru 36 kilometre olarak hesapladıklarını ancak 38 kilometre çıktığını söyledi.

Türkiye kara sularında yüzülen en uzun mesafeyi ve ilk resmi yarışı tamamladıklarını dile getiren Vanlı, "Türkiye'yi dünya açık deniz yüzme liginde üst sıraya taşıdık. Bu hepimizin gururudur. Parkur harikaydı, sabah biraz esintimiz vardı. Ondan sonra deniz sakin, rüzgarlarımız durgun, provamız netaydı. Allah yardım etti ve Türkiye'de bir ilki onurla, gururla başardık." ifadelerini kullandı.

İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel de maratonu her sene devam ettireceklerini belirterek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Esma Gülay ise bir ilki ilçelerinde yaşamanın kendileri için onur ve gurur verici olduğunu kaydetti.