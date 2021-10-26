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15. Gökova Bisiklet Turu başladı - Son Dakika

15. Gökova Bisiklet Turu başladı

26.10.2021 12:49
15. Gökova Bisiklet Turu başladı

15. Gökova Bisiklet Turu, 200 bisikletçinin katılımıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

15. Gökova Bisiklet Turu, 200 bisikletçinin katılımıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. 5 gün sürecek tur, Bodrum'da sona erecek.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Gökova Bisiklet Turu için sabah saatlerinde Gümbet sahilinde toplanan sporcular, kahvaltılarını yapıp son hazırlıklarını tamamladı. Daha sonra Bodrum Antik Tiyatro'ya giden sporcular, burada geleneksel hale gelen fotoğraf çekimini yaptı. Tarihi mekanda ayrıca 'Arabadan İn, Bisiklete Bin' sloganları atıldı.

Bisikletçiler, fotoğraf çekiminin ardından tura başladı. Yokuşbaşı, oradan Kızılağaç'a devam eden rotada Yalıçiftlik, Mazı mahalleleri geçilerek, Milas'ın Çökertme Mahallesine ulaşılacak. Burada kamp yapacak sporcular, 5 günlük turun devamında Ören, Akyaka, Marmaris Çubucak Orman Kampı ve Datça'ya ulaşacak. Bisikletçiler, 30 Ekim günü Datça Körmen Limanı'ndan Bodrum'a gelerek turu sonlandıracak.

Muğla Bisiklet Derneği Başkanı Levent Sevil, yaptığı açıklamada pandemi sebebiyle ara verdikleri bisiklet turunu herkesin çok özlediğini dile getirerek "Bu yıl 200 katılımcımız var. Biz normalde 300 kişiyle yapıyorduk. Pandemi nedeniyle sayıyı düşürdük. 5 günlük rotamızda bu akşam Çökertme'de kamp yapacağız. Yarın Akyaka'da kamp yapacağız. 3'üncü gün Çubucak, 4'üncü gün Datça, 5'inci gün tekrar Bodrum'a döneceğiz." dedi.

Tura ilk defa katıldığı için heyecanlı olduğunu söyleyen Yusuf Ziya Öncel ise "Tur için İstanbul'dan dün geldim. Heyecanlıyım, merak ediyorum. İnşallah güzel bir tur olacak. Bütün etaplara katılacağım." diye konuştu.

Tura Muğla'dan katılan Gökhan Akyalçın, "Bu benim 5'inci turum olacak. Bildiğim ve sevdiğim bir tur. Muğla'ya taşınmama neden olan tur diyebilirim. Uzun zamandır görmediğim başka şehirlerden gelen arkadaşlarla karşılaştık. Başta Levent Bey olmak üzere turda emeği olan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Berna Özyeğin isimli katılımcı da Gökova Bisiklet Turu'nun seviye atlayacak bir tur olduğunu dile getirerek "Ben bu turu seviye atlama tahtası olarak görüyorum. Güzel geçmesini diliyorum. Benim bisiklet merakım 2008 yılında başladı. İş hayatım dolayısıyla sürekli yapamadım. Ama tüm dünya kalp krizi geçirdi, 1,5 yıl durduk. Şimdi geri dönmemek üzere bisiklete devam edeceğiz. Ayrıyeten bisiklet yollarının arttırılmasını istiyoruz" dedi. - MUĞLA

15. Gökova Bisiklet Turu başladı
15. Gökova Bisiklet Turu başladı
15. Gökova Bisiklet Turu başladı
15. Gökova Bisiklet Turu başladı
15. Gökova Bisiklet Turu başladı
15. Gökova Bisiklet Turu başladı
15. Gökova Bisiklet Turu başladı

Bisiklet, Bodrum, Gökova, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 15. Gökova Bisiklet Turu başladı - Son Dakika Spor


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