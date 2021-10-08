2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye 1 Norveç: 1 (İlk yarı)

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu yedinci maçında Türkiye, Norveç'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Cengiz Ünder, ceza sahası dışı sol tarafında topu uzaklaştırmak isteyen Hanche-Olsen'e yaptığı baskı sonucu meşin yuvarlağın sahibi oldu. Cengiz, ceza alanında girdikten sonra Stefan Strandberg'den de kurtardığı topu altıpasta müsait pozisyonda bekleyen Kerem'e aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Elyounoussi'nin ceza alanına girip çapraz pozisyondan yaptığı plase vuruş kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

23. dakikada duvar paslarıyla gelişen Norveç atağında ceza sahasında Berat'ın ters vuruşu kaleye yöneldi. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın da parmaklarının ucuyla yaptığı müdahale sonrası sol kale direğinden oyun alanına geri döndü.

36. dakikada Caner Erkin'in pasıyla sol kanatta meşin yuvarlağı alan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına girip son çizgiye indikten sonra çektiği sert şut kaleye paralel şekilde giderek auta çıktı.

41. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Hauge'nin ceza alanına yaptığı ortada Nache-Olsen'in penaltı noktasının gerisinden arka direğe kafayla indirdiği top Thorstvedt'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleci Uğurcan ile birebirde kalarak yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1

Stat: Ülker

Hakemler: Felix Brych xx, Mark Borsch xx, Stefan Lupp xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Serdar Aziz xx, Caner Erkin xx, Berat Özdemir xx, Ozan Tufan xx, Cengiz Ünder xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mert Müldür, Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Abdülkadir Ömür, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Norveç: Örjan Nyland xx, Marcus Pedersen xx, Stefan Strandberg xx, Andreas Hanche-Olsen xx, Martin Ödegaard xx, Patrick Berg xx, Morten Thorsby xx, Jens Hauge xx, Mohamed Elyounoussi xx, Kristian Thorstvedt xx

Yedekler: Viljar Myhra, Sten Grytebust, Ruben Gabrielsen, Julian Ryerson, Fredrik Bjorkan, Iver Fossum, Stian Gregersen, Fredrik Aursnes, Mats Möller Daehli, Ohi Anthony Omoijuanfo, Veton Berisha, Dennis Johnsen

Teknik Direktör: Stale Solbakken

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 6) (Türkiye), Kristian Thorstvedt (dk. 41) (Norveç) - İSTANBUL