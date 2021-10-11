2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Letonya: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Letonya ile Türkiye, karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Roberts Savalnieks'in ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Antonijs Cernomordijs'in, arka direkte yaptığı vuruşta Merih Demiral son anda çizgi üzerinden topu kornere gönderdi.
18. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Merih Demiral'ın arka direkten vuruşun top auta gitti.
33. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top savunmadan döndü.
34. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Burak Yılmaz'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıtı.
Stat: Daugava
Hakemler: Andreas Ekberg xx, Fredrik Klyver xx, Stefan Hallberg xx
Letonya: Roberts Ozols xx, Kaspars Dubra x, Antonijs Cernomordijs x, Eduards Emsis xx, Roberts Savalnieks xx, Raivis Jurkovskis xx, Alvis Jaunzems xx, Arturs Zjuzins x, Roberts Uldrisis x, Vladislavs Gutkovskis x, Andrejs Ciganiks x
Yedekler: Krisjanis Zviedris, Rihards Matrevics, Vladislavs Sorokins, Marcis Oss, Daniels Ontuzans, Martins Kigurs, Aleksejs Saveljevs, Igors Tarasovs, Kriss Karklins, Elvis Stuglis, Vladislavs Fjodorovs, Raimonds Krollis
Teknik Direktör: Dainis Kazakevics
Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Zeki Çelik x, Merih Demiral x, Çağlar Söyüncü x, Caner Erkin x, Berat Özdemir x, Hakan Çalhanoğlu x, Cengiz Ünder x, Orkun Kökçü x, Kerem Aktürkoğlu x, Burak Yılmaz x
Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Berkan Kutlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Sarı Kart: Jaunzems (Letonya) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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