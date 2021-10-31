23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak , AA muhabirine, 6 bine yakın seyircinin heyecan dolu anlara ortak olduğunu, Türkiye'deki en yüksek katılımlı off-road müsabakalarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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