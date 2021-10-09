Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen şampiyonada 25 ülkeden 95 sporcu mücadele etti.

Bugün yapılan yarışmalarda, kadınlarda Slovenya'dan Alenka Artnik 103 metreye dalarak şampiyonluğa imza attı. Erkeklerde ise Fransa'dan Abdelatif Alouach ile aynı ülkeden Arnaud Jerald, 116 metrelik dalışla birinci oldu.

Törende konuşan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı (TSSF) Başkanı Özen, dünyanın en güzel dalış bölgelerinden Kaş ilçesinde serbest dalışın en prestijli yarışmalarına ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Organizasyon, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen madalya ve kapanış töreniyle sona erdi.