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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kosova karşısında taraftar desteğine güveniyor - Son Dakika

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kosova karşısında taraftar desteğine güveniyor

02.11.2021 12:42
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kosova karşısında taraftar desteğine güveniyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Kosova'yı konuk edecekleri 1. Grup ilk maçını taraftar desteğiyle kazanacaklarına inandığını söyledi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Kosova'yı konuk edecekleri 1. Grup ilk maçını taraftar desteğiyle kazanacaklarına inandığını söyledi.

Şentürk, Eskişehir'de Kosova ile yapacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, kent halkını kendilerine destek için Porsuk Spor Salonu'na beklediklerini kaydetti.

Grupta Kosova, Belçika ve Yunanistan ile mücadele edeceklerini hatırlatan Şentürk, şunları söyledi:

"Yarın evimizde Kosova'yla, 7 Kasım Pazar günü Girit'te Yunanistan'la karşılaşacağız. Ocak ayında Belçika ile karşılaşacağız. Karşılıklı maçları bitirdikten sonra Avrupa Kupası gruplarına kalabilmek için Kıbrıs Rum Kesimi ile 2 maçımız olacak. Biz iyi hazırlandık. Kosova, Yunanistan ve Belçika bildiğimiz ekipler. 2011 yılından beri Yunanistan'a karşı hiç kaybetmedik. Kosova ile her zaman hazırlık maçı yapıyorduk ve iyi geçiyordu. Kosova da hentbolu her zaman iyi seviyeye getirmeye çalışan bir ülke. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Kosova maçından seyircimizin de desteğiyle galip ayrılacağımızı ümit ediyorum. Grubumuzda ilk 2 takım üst gruba çıkıp, play-off oynayacak. Amacımız ilk iki takım arasında olup, bir üst tura çıkmak."

Takım kaptanı Alp Eren Pektaş ise Eskişehir'in milli takıma uğurlu geldiğini düşündüklerini aktardı. Önceki dönemlere göre daha güçlü bir milli takım olduğunu anlatan Pektaş, "Alttan gelen ve yurt dışındaki önemli liglerde mücadele eden oyuncularımızın sayısı gittikçe artıyor. Bu da bize avantaj sağlıyor. Bu grubun favori takımı biziz." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Taner Günay da Kosova karşısında kent halkının desteğini hissetmek istediklerinin altını çizdi. Kosova'nın hentbolda yükseliş gösteren ülkelerden olduğunu dile getiren Günay, "Özellikle son yıllarda aldıkları birkaç önemli galibiyetle isimlerinden söz ettirdiler. Onların gücünün farkındayız ama kendi potansiyelimizi de biliyoruz. Güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kosova karşısında taraftar desteğine güveniyor

Yunanistan, Hentbol, Kosova, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kosova karşısında taraftar desteğine güveniyor - Son Dakika Spor


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