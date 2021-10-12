Üye Girişi
A Milli Takım 90+9. dakikada gelen golle Dünya Kupası umutlarını sürdürdü - Son Dakika

A Milli Takım 90+9. dakikada gelen golle Dünya Kupası umutlarını sürdürdü

12.10.2021 00:18
A Milli Takım 90+9. dakikada gelen golle Dünya Kupası umutlarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü.

Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.

Stefan Kuntz'un gözyaşları

A Milli Takım'ın uzatma dakikalarında bulduğu golle aldığı galibiyet sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gözyaşlarına hakim olamadı.

Gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Alman teknik adam, son düdükten sonra bir süre sahada yürüdü ve gözyaşlarını sildi.

Milli futbolcular ve teknik heyet galibiyet golünden sonra ve maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Stefan Kuntz'la ilk galibiyet

A Milli Takım, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilk galibiyetini Letonya deplasmanında aldı.

Kuntz yönetiminde ilk maçını İstanbul'da Norveç ile oynayan ay-yıldızlı ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Alman teknik adam ikinci maçında galibiyet sevinci yaşatmayı başardı.

Letonya karşısında 97 yıl sonra galibiyet

A Milli Futbol Takımı Letonya karşısında 97 yıl sonra kazandı. Rakibi karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 22 Haziran 1924'te Riga'da 3-1'lik sonuçla alan ay-yıldızlı ekip, uzun süren şanssızlığını kırdı.

Milli takım 1924'ten sonra Letonya ile oynanan 6 maçta 1 yenilgi ve 5 beraberlik almıştı

Serdar Dursun ilk milli maçında ilk golünü attı

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Serdar Dursun, Letonya mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydiği maçta ilk golünü attı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine Serdar Dursun'u oyuna sürdü. Serdar, mücadelenin 75. dakikasında ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü atmayı başardı.

Burak Yılmaz 30. golüne ulaştı

Letonya karşısında ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü atan kaptan Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla 74. maçında 30. golüne ulaştı.

Burak Yılmaz, Dünya Kupası, Milli Takım, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Takım 90+9. dakikada gelen golle Dünya Kupası umutlarını sürdürdü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Letonya maçına damga vuran anlar! Herkes çılgın gibi sevindi, Kuntz hüngür hüngür ağladı 23:53 Letonya maçına damga vuran anlar! Herkes çılgın gibi sevindi, Kuntz hüngür hüngür ağladı MetroPOLL'ün ittifak anketinde yüzde 8'lik fark dikkat çekti 23:32 MetroPOLL'ün ittifak anketinde yüzde 8'lik fark dikkat çekti Neslihan Atagül'den iddialı pozlar! Derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle hayran bıraktı 22:49 Neslihan Atagül'den iddialı pozlar! Derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle hayran bıraktı
Galatasaray'a stat sponsorluğundan para yağacak! İşte dev anlaşmanın tüm detayları 22:19 Galatasaray'a stat sponsorluğundan para yağacak! İşte dev anlaşmanın tüm detayları Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı 21:46 Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu 19:26 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu
İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti 19:16 İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı 17:13 Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı

Son Dakika Haberleri
18:59 Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek
18:55 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
18:19 Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek
18:04 Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı
17:47 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum
17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak
17:30 Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
17:16 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
17:10 Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor
Dünya Kupası yolunda son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek ihtimaller Dünya Kupası yolunda son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek ihtimaller         
00:08
Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi         
23:39
Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı Mete Yarar yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı Mete Yarar yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak         
23:23
Fahriye Evcen'den cesur pozlar! Paylaşımı takipçilerini büyüledi Fahriye Evcen'den cesur pozlar! Paylaşımı takipçilerini büyüledi         
22:45
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesine Bakan Kurum'dan ilk yorum: Devrim niteliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesine Bakan Kurum'dan ilk yorum: Devrim niteliğinde         
22:15
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok         
19:23
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı         
17:23
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti, Dışişleri Bakanı'nın Ankara doğumlu olması dikkat çekti Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti, Dışişleri Bakanı'nın Ankara doğumlu olması dikkat çekti         
16:36
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 00:23:09. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Takım 90+9. dakikada gelen golle Dünya Kupası umutlarını sürdürdü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement