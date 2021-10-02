A Milli Takımda Kuntz'un teknik heyetine iki yeni isim katıldı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un ekibinde görev yapacak iki yeni isim daha belli oldu.

Buna göre, Michael Rechner kaleci antrenörü, Axel Busenkell ise fiziksel performans antrenörü olarak A Milli Takım teknik heyetine katıldı. Daha önce birinci yardımcı olarak Kenan Koçak ve ayrıca Jan-Moritz Lichte, TFF ile sözleşme imzalamıştı. Michael Rechner ve Axel Busenkell'in özgeçmişleri şöyle: