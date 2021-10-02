Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takım olarak gelişimlerinden memnun olduğunu söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'un özellikle iç sahada iştahlı, arzulu oynadığını belirtti.

Kayserispor'un set veya geçiş oyununu oynayabildiğini anlatan Avcı, "Biz oyuna, özellikle hem karşılamada hem opsiyonlarda neler yapacağımızla ilgili çalışmıştık. İstediğimiz gibi başladık, golü bulup öne geçtik. İlk yarı itibarıyla böyle maçlarda rakibin direncini kırabilmek için özellikle kenarlarda buluşmalar önemli ve bunu yaptık. 2 direk, 3 tane de net kaçırdık. İlk yarı itibarıyla belki maçı tamamen cebimize alabilirdik." dedi.

Avcı, Kayserispor'un tek kenar ortasının gol olduğunu ve devreye 1-1 girdiklerini dile getirerek, "Oyunun içinde kaldığımız sürece Trabzonspor ismi ve kadro kalitesi oyunu çevirmeye çok müsaitti. Onun için penaltıdan gelen bir gol ve sonrasında kaçırdıklarımız var. Rakibin o bölümden sonra riskleri alarak direkt oyunlarla ve kenar ortalarla üzerimize gelmesinin büyük bir bölümünü karşıladık." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor olarak gelişmeye devam ettiklerini aktaran Avcı, "Bir seneye yakındır bu takımın başındayım. Duygusu ve ruhu çok güzel. İyi bir yoldayız. Taraftarımız bize enerjisini vermeye devam etsin.İyi şeyler yapıyoruz. 8 maçta 5 deplasman oynadık. 5 galibiyet, 3 beraberlik var. Oyun kalitemiz devam ediyor. Onun için desteğe devam etsinler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayserispor iyi bir takım. Onlara çıktıkları yolda başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.