Adıyaman FK: 3-2

STAT: İnegöl

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Barış Çardaklı, Mücahid Adem Çelebi

TFF 2'nci Lig'de mücadele veren İnegölspor, kendi evinde ağırladığı Adıyaman Futbol Kulübü'nü 3-2 yenerek 3 puan almayı başardı.

33'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bahadır, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 1-0.49'uncu dakikada ev sahibi ekibin atağında rakip ceza alanında topla buluşan İbrahim, topu ağlara gönderdi: 2-0.İkinci yarıya hızlı başlayan Adıyaman Futbol Kulübü, 54'üncü dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Cengizhan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.72'nci dakikada İnegölspor cezasında Selimcan rakip oyuncuyu düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adıyaman FK oyuncusu Emin'in vuruşu, skora denge getirdi: 2-2.77'nci dakikada İnegölsporlu oyuncu Hakkı İsmet, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Ömer Faruk, rakip oyuncu Evren tarafından düşürüldü. Evren ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Topun başına geçen Ömer Faruk'un vuruşu, İnegölspor'u 3-2 öne geçirdi. Maç da bu skorla sona erdi.