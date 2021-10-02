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Adıyaman FK: 3-2 - Son Dakika

Adıyaman FK: 3-2

02.10.2021 18:29
Adıyaman FK: 3-2, System.String[]

STAT: İnegölHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Barış Çardaklı, Mücahid Adem ÇelebiİNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek - İbrahim Sürgülü, Hakkı İsmet Şimşek, Mustafa Kayabaşı (Dk.90 Emir Özsoy), Bahadır Taşdelen (Dk. 88 Erdem Koçal), Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek (Dk.

STAT: İnegöl

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Barış Çardaklı, Mücahid Adem Çelebi

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek - İbrahim Sürgülü, Hakkı İsmet Şimşek, Mustafa Kayabaşı (Dk.90 Emir Özsoy), Bahadır Taşdelen (Dk. 88 Erdem Koçal), Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek (Dk. 90 Enes Ata), Ömer Faruk ErmeçADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Özal Keklik - Seydi Kayasoy, Fatih Üge (Dk. 46 Taylan Özgün), Umut Aydın (Dk. 55 Abdulkadir Kuzey), Cengizhan Akgün (Dk. 70 Muhammet Akpınar), Emin Altunay, Evren Kilarcı, Osman Torun, Ömer Alper Tatlısu (Dk. 46 Mert Arabacı), Hakan Oklan (Dk. 56 Kaan Ergün), Ogün ÖzçiçekGOLLER: Dk. 33 Bahadır Taşdelen, Dk. 49 İbrahim Sürgülü, Dk. 87 (P) Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor) - Dk. 55 (P) Cengizhan Akgün, Dk. 72 (P) Emin Altunay (Adıyaman Futbol Kulübü)KIRMIZI KART: Dk. 77 Hakkı İsmet Şimşek (İnegölspor) - Dk. 85 Enver Kilarcı (Adıyaman Futbol Kulübü) SARI KARTLAR: Hakkı İsmet Şimşek, Mustafa Kayabaşı, Ersel Aslıyüksek, Ömer Faruk Ermeç, İbrahim Sürgülü (İnegölspor) - Emin Altunay, Enver Kilarcı, Hakan Oklan, Cengizhan Akgün, Ogün Özçiçek (Adıyaman Futbol Kulübü)

TFF 2'nci Lig'de mücadele veren İnegölspor, kendi evinde ağırladığı Adıyaman Futbol Kulübü'nü 3-2 yenerek 3 puan almayı başardı.

33'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bahadır, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 1-0.49'uncu dakikada ev sahibi ekibin atağında rakip ceza alanında topla buluşan İbrahim, topu ağlara gönderdi: 2-0.İkinci yarıya hızlı başlayan Adıyaman Futbol Kulübü, 54'üncü dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Cengizhan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.72'nci dakikada İnegölspor cezasında Selimcan rakip oyuncuyu düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adıyaman FK oyuncusu Emin'in vuruşu, skora denge getirdi: 2-2.77'nci dakikada İnegölsporlu oyuncu Hakkı İsmet, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Ömer Faruk, rakip oyuncu Evren tarafından düşürüldü. Evren ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Topun başına geçen Ömer Faruk'un vuruşu, İnegölspor'u 3-2 öne geçirdi. Maç da bu skorla sona erdi.


Adıyaman FK: 3-2
Adıyaman FK: 3-2
Adıyaman FK: 3-2
Adıyaman FK: 3-2
Adıyaman FK: 3-2

Mustafa Kayabaşı, İbrahim Sürgülü, İsmet Şimşek, Adıyaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adıyaman FK: 3-2 - Son Dakika Spor


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