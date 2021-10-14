Ali Şansalan ilk kez Trabzonspor Fenerbahçe maçı yönetecek

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe müsabakasını yönetecek olan hakem Ali Şansalan ilk kez iki takım arasındaki bir maçta düdük çalacak.

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, bu müsabakaya Ali Şansalan'ı atadı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak bir karşılaşmada ilk kez düdük çalacak olan Şansalan 6 sezondur Süper Lig'de görev alıyor.

Ali Şansalan bu sezon iki takımın da birer maçını yönetti. Trabzonspor'un deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendiği maçta düdük çalan Şansalan yine deplasmanda Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği müsabakada görev aldı.

Trabzonspor'un Süper Lig'de 5 maçını yönetti

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmada düdük çalacak olan Ali Şansalan, Süper Lig'de bordo-mavililerin 5 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Şansalan, Fenerbahçe'nin ise Süper Lig'de 6 karşılaşmasında görev aldı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertiler 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. - TRABZON