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Mustafa Denizli: "Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz" - Son Dakika

Mustafa Denizli: "Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz"

12.10.2021 15:18
Mustafa Denizli:

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ligin en düşük bütçeli takımı olmalarına rağmen çok iyi işler yaptıklarını ve hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ligin en düşük bütçeli takımı olmalarına rağmen çok iyi işler yaptıklarını ve hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi. A Milli Takım ile ilgili de değerlendirme yapan Denizli, Letonya karşısında son dakikada gelen galibiyetin sadece bir 3 puan olmadığını vurgulayarak, "Bütün psikolojiyi değiştiren bir maç. İpler bizim elimizde değil ama dünkü uzatma sonunda kazandığımız penaltı bu müjdeli haberin başlangıcı olur" dedi.

Altay, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Denizli, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Mustafa Denizli, milli takımlara gönderilen oyuncular nedeniyle bu aranın çok verimli geçmediğini ancak geniş bir kadroya sahip olmaları nedeniyle her türlü şartta kullanılacak futbolcularının bulunduğunu söyledi. Sakatlıkları devam eden oyuncularla alakalı olumlu temennilerde bulunduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Olmasa da sorun değil. Karagümrük ile mücadele edecek 11'e her zaman sahibiz" diye konuştu.

"Gaziantep FK maçı bir yol kazası"

Süper Lig'in ilk 8 haftasının kendileri için olumsuz geçmediğini belirten Denizli, "Dışarıda oynadığımız Gaziantep maçında hem benim hem de futbolcularımın düşüncülerinin dışında bir 90 dakika yaşadık. Ondan bir önceki maçta yaklaşık 120 kilometrenin üzerinde mesafe kat eden takımın bir hafta içinde 104 kilometreye düştü. Ciddi bir fark var. Bunun çeşitli sebepleri var. Onu değerlendirdik, konuştuk ve haklı bir görüş ortaya çıkaramadık. Bunu da oynadığımız 8 maç içinde bir yol kazası olarak değerlendirilebiliriz. Kaybettiğimiz maçlar da oldu ama rakiple başa baş mücadele ettiğimiz maçlar oldu. Kolay gol yedik. Bu çizgiyi yakalamış bir takımın bu tür gollerle karşılaşmaması lazım. Ama neticede o görevi yapan arkadaşlarımız o bölgede başarıyla mücadele vermiş arkadaşlarımız. Zaman zaman oyun içinde aksilikler oluyor" dedi.

Altay'ın hedefi Avrupa

Teknik direktörlük kariyerinde en başarılı olduğu sistemlerden birinin 3-4-3 olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, bu sistemi oynayacak çizgiye gelmediklerini ancak geleceklerini ifade etti.

Süper Lig'in en düşük bütçeli takımı olmasına rağmen ortaya koydukları futbolla çok iyi işler yaptıklarını belirten Denizli, "Kamuoyuna göre düşme potasının bir üstünde bitirirse başarılı sayılacaktı. Sene başındaki değerlendirmelerin neredeyse tamamı böyleydi. Biz Avrupa kupalarına iştirak edersek o zaman takımımızı başarılı buluruz. Onun dışında başarılı bulmayız" diye konuştu.

Milli Takım yorumu

Mustafa Denizli, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin sorulması üzerine şu şekilde yanıt verdi:

"Futbolda her zaman sürprizler mümkün. Norveç'in Hollanda'dan puan almaması mümkün. Ancak her şeye rağmen takımın golden sonra verdiği reaksiyon, kazanma isteği demek ki var olan potansiyelin açığa çıkmasına neden oldu. Uzun süre ortaya koyamadığımız potansiyeli maçın sonunda ortaya koymamız hem sevindirici hem de ümit verici ileriki haftalar için. Dünkü maç 3 puanın geldiği bir maç değil. Bütün psikolojiyi değiştiren bir maç. İpler bizim elimizde değil. Ne yaparsak yapalım oradan gelecek sonuçta olacak kulaklarımız ama belki dünkü uzatma sonunda kazandığımız penaltı bu müjdeli haberin başlangıcı olur."

Denizli son olarak, Cebrail Karayel'in çok iyi bir grafik yakaladığını ve başarılı grafiğinin devam etmesi halinde Milli Takım'da forma giyebileceğini söyledi.

Cebrail Karayel: "Milli Takım'a çağrılmak için elimden geleni yapacağım"

Altay'ın başarılı sağ beki Cebrail Karayel ise her Türk futbolcu gibi hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu vurgulayarak, "Bu sefer çağrılmadım ama bir dahaki sefere çağrılmak için elimden geleni yapacağım. Çalışmaya devam edeceğim" dedi. Altay'ın ligdeki durumunu da değerlendiren Karayel, "Şu anda da iyi gidiyoruz. Yolumuzdan saptığımızı düşünmüyorum. Milli takım arasına kötü girdik ama kendimizi affettireceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Mustafa Denizli: Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz
Mustafa Denizli: Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz
Mustafa Denizli: Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz
Mustafa Denizli: Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz
Mustafa Denizli: Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz
Mustafa Denizli: Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz
Mustafa Denizli: Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz
Mustafa Denizli: Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz
Mustafa Denizli: Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz
Mustafa Denizli: Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Denizli: 'Avrupa kupalarına katılırsak o zaman takımımızı başarılı buluruz' - Son Dakika Spor


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