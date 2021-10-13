Altın madalyalı özel sporcu Hüseyin Dinç'ten Vali Aydoğdu'ya ziyaret

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı'nın oyuncularından Hüseyin Dinç, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Hüseyin Dinç ve beraberindeki annesi Aysel Dinç, babası Hasan Dinç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Özel Sporcular Spor Federasyonu yetkilisi Cem Elibol, Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilcisi Şükran Gevenç, Vali Aydoğdu'yu ziyaret etti. Aydoğdu, şampiyon sporcu Hüseyin Dinç'i kucaklayarak 'Şampiyon hoş geldin' diyerek karşıladı.

Hüseyin Dinç'in sıcak ve içten davranışları karşısında duygulanan Aydoğdu, yaptığı açıklamada, milli sporcuyla Aksaray olarak gurur duyduklarını belirterek, tüm takımı tebrik etti.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı Aksaray'da kampa davet eden Aydoğdu, "Aksaray, kamp alanı ve diğer spor altyapısına sahip bir kent. Sizleri burada ağırlamak isteriz." diye konuştu.

Vali Aydoğdu, "İtalya'dayken en çok neyi özledin?" sorusuna "En çok çayı özledim." diye cevap veren Hüseyin Dinç ile çay bahçesine giderek çay içti.