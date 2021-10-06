Avrupa derbisi Fenerbahçe'nin

EuroLeague Women B Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya kaldı. Mücadeleden sarı-lacivertli ekip 20 sayı farklı 89-69 galip ayrıldı.

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