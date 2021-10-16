Üye Girişi
Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale'de belirleniyor - Son Dakika

Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale'de belirleniyor

16.10.2021 14:50
Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale'de belirleniyor

Pamukkale Belediyesi önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor.

Pamukkale Belediyesi önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri için ülkemizin ve yavru vatan KKTC'nin en iyileri Pamukkale'de bir araya geldi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale olarak sporun her branşını her sokağa kadar taşımak istiyoruz" dedi.

Bu yılın Mart ayında kurulan Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu'nun ilk Türkiye Şampiyonası'na Pamukkale Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz ay içinde 81 ilde yapılan şampiyonada birinci olan takımlar daha sonra bölge birinciliklerinde boy gösterdi. 18 il ve KKTC'de yapılan müsabakalar sonunda birinci olan takımlar Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri için Pamukkale'de toplandı. 2 gün sürecek olan finallerin açılışı Kınıklı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri ve efsaneler gösteri maçı yaptı

Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nın açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Denizlispor'un efsane futbolcuları Ali Yalçın, Veli Acar, Levent Kartop, Yaşar Işık ve Bülent Ertuğrul ile törene katılan protokol üyeleri gösteri maçında hünerlerini sergiledi. Efsane futbolcular yeteneklerini sergilerken, izleyenlere adeta resital sunuldu. Yeşil-siyahlı takımın efsane futbolcuları Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne Pamukkale Belediyesinin ev sahipliği yapmasının önemine değinerek, bu konuda Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve ekibine teşekkür ettiler. Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde heyecan Kınıklı Spor Tesisleri'nde 2 gün boyunca sürecek.

"Gençler bizim geleceğimiz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki törende yaptığı konuşmada ayak tenisi camiasının değerli fertlerini dünyanın en değerli ilçelerinden biri olan Pamukkale'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Ayak Tenisi Federasyonu yeni kurulmuştu. İl Temsilcisi arkadaşımız ile tanıştık ve ilçemizde 2 turnuva düzenledik. Bu katkıyı biraz daha artırarak Türkiye'deki il Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nın finallerini gerçekleştirme kararı aldık. Sizleri burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Biz sporun her branşına katkı sağlamak istiyoruz. Amacımız sporun her branşını ilçemizdeki sokakların her noktasına kadar taşımak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların yetiştirilmesini sağlamak istiyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak geleceğimiz olan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için gereken ne varsa yapıyoruz. Hem tesisleşme hem de bu tür organizasyonlar anlamında yapılan çalışmalarla 2021-2022 dönemini spor yılları olarak yaşamak istiyoruz. Bu güzel etkinlik için ülkemizin dört bir yanından gelen sporculara buradan güzel anılarla uğurlamak istiyoruz. Bir kez daha tüm takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale'de belirleniyor
Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale'de belirleniyor
Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale'de belirleniyor
Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale'de belirleniyor
Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale'de belirleniyor
Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale'de belirleniyor
Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale'de belirleniyor

Pamukkale, Avni Örki, Türkiye, Vatan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale'de belirleniyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

80 TL sermaye ile başlayan genç kadın, şimdi 500 metrekare tesiste üretim yapıyor 14:45 80 TL sermaye ile başlayan genç kadın, şimdi 500 metrekare tesiste üretim yapıyor Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı 14:42 Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi 14:37 Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi
Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi 14:35 Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti 13:48 Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı 13:18 Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı
3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 12:40 3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı 12:34 Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı

Son Dakika Haberleri
14:43 Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz
14:42 Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı
14:37 4 gol yiyen Muslera, takımının en iyisi seçildi
14:36 Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi
14:35 Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı
14:35 Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi
14:33 Arktik'teki yaz deniz buzunun, 250 yılında tamamen ortadan kalkabileceği gündemde
14:32 Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı
13:45 Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı
13:44 Ege'de ilk insana ait şaşırtan izler bulundu
Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Ardahan ve Antalya mavi, Gaziantep sarı kategoriye geçti Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Ardahan ve Antalya mavi, Gaziantep sarı kategoriye geçti         
14:48
Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz         
14:43
4 gol yiyen Muslera, takımının en iyisi seçildi 4 gol yiyen Muslera, takımının en iyisi seçildi         
14:38
Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı         
14:36
Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı         
14:32
Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı         
13:46
Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu         
12:47
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor         
12:36
Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
12:30
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti         
11:06
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 14:57:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale'de belirleniyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement