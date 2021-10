Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Vitor Pereira: Futbol bazen adaletsiz ve bugün de adaletsiz bir sonuç oldu

"Hayal kırıklığı yaşadım"

"Bugünkü ruhu gösterirsek durumu toparlayabiliriz""Yaptığınız bir hata gol ile sonuçlanabiliyor""Değişiklikleri maçı kazanmak için yaptık""Sakatlıklar çok fazla oldu ve ritim yakalayamadılar"

Bülent Korkmaz: Şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'yi burada yenmek zordu"Sonuç almak önemliydi""Avrupa hedefimiz yok"

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Bugünkü maçla ilgili ne diyebilirim ki. İlk yarı harika bir oyun sergiledik, golü bulmak için her şeyi denedik, ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı da bunu denedik ama rakip ilk fırsatta golü buldu. Golden sonra baskı kapasitesini kaybettik. Kazanmak için oyuncu değişiklikleri yaptık, ters ayakla orta yapmayı denedik ve beraberliği yakaladık. 2-1 yapacak fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Rakip kornerden ikinci golü buldu. Rakibimiz yarım puanlık bir oyun oynamadı belki. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımız için üzgünüz. Bu şekilde oynamaya devam edersek, baskı yaparsak böyle oynadığımız maçları kazanırız. Birazcık eksik olan o topun çizgiyi geçmesi şanssızlığı her zaman olmayacaktır. Bu şans dönecektir. Bu ruhla devam etmemiz gerekiyor. Bugünkü oyunla bu skoru hak etmedik. Başkanımız bunu hak etmiyor. Futbol bazen adaletsiz ve bugünde adaletsiz bir sonuç oldu" dedi."HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"Maçın ardından saha içerisinde takımla birlikte tribünlere gitmesi hakkında konuşan Pereira, "O an aklımdan şunu düşünüyordum, böyle bir maçı nasıl kaybederiz diye. 90 dakika boyunca göz önünde bulundurduğumda anlamak zor. Futbol böyle, rakip bazen bir kere gelir maçı kazanır. Son maçlardaki davranışları sergiledik, baskılı oynadık, ikili mücadeleleri kazandık, rakibe nefes aldırmadık. Böyle bir maçtan sonra sahanın ortasında hayal kırıklığı yaşadım. Taraftar da öyleydi. Bu çok normal. Benim tecrübem var. Tecrübem bana şunu söylüyor. Bugünkü oyunu oynar, ruhu gösterirsek bir sonraki maçta bu kaybettiğimiz puanı telafi ederiz" diye konuştu."BUGÜNKÜ RUHU GÖSTERİRSEK DURUMU TOPARLAYABİLİRİZ"Pereira, taraftarın kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili soruya, "Taraftarların yaşamış olduğu hayal kırıklığını anlıyorum. Onlar da benim gibi çok üzgünler. Yarın reaksiyon gösterme günü. Önümüzde çok fazla maç var ligde. Bugünkü ruhu gösterirsek bu durumu toparlayabiliriz" şeklinde cevap verdi."YAPTIĞINIZ BİR HATA GOL İLE SONUÇLANABİLİYOR"Son 3 maçtaki oynanan futbolla ilgili konuşan Pereira, "3 maçın analizi farklı. 3'ü birbirinden çok farklı maçlar. Trabzonspor maçına baktığımız zaman 70 dakika 1 kişi eksik oynadık ama yine de ruhumuzu sahaya koyduk. Ama bir penaltı golüyle maç bizim için bitti. Antwerp maçının analizi farklı çünkü Avrupa maçı. O maçta yeteri kadar agresiflik gösteremedik. Bugün için dürüst bir analiz yapmak istersem 3-4 golle kazanmalıydık ama yakaladığımız fırsatları gole çeviremedik. Rakibi çoğu zaman kendi yarı sahalarına kilitledik. Kolay değil böyle bir oyundan sonra kaybetmek. Takımın gösterdiği ruhtan memnunum. Maçın sonucunu kontrol edemiyoruz. Yaptığınız bir hata gol ile sonuçlanabiliyor. Rakibimiz 2-3 kere geldi, belki 1 puan hak etmedikleri maçtan 3 puanla ayrıldılar. 1 hafta var Konyaspor maçına. Bu davranışları sergilersek haftaya rakip için zor maç olacak. Bizim reaksiyon gösterip daha çok çalışmamız gerek" ifadelerini kullandı."DEĞİŞİKLİKLERİ MAÇI KAZANMAK İÇİN YAPTIK"Pereira, yaptığı değişiklikler hakkında ise "Yapmış olduğumuz değişiklikleri maçı kazanmak için yaptık. Orta saha kalitemizi değiştirmemiz lazımdı. Nazım çok fazla süre almadığı için yoruldu ve oradaki orta kalitesini arttırmak için Ferdi'yi oraya çektik. Önde de topu tutabilmek için bir tane daha forvet oyuna soktuk. Mesut değişikliğiyle onun boşluk üretmesi için aldık. Son bir pas verip maçı değiştirebilmesi için girdi. Yaptığımız tüm değişiklikleri maçı kazanmak için yaptık. Maç bittikten sonra değişiklik iyiydi kötüydü demek kolay. Kafamızda çözüm olarak bunları belirledik ve bu değişiklikleri yaptık" diye konuştu."SAKATLIKLAR ÇOK FAZLA OLDU VE RİTİM YAKALAYAMADILAR"Takımdaki sakatlıklar ve gidişata değinen Pereira, "Gerçekçi bakış açısıyla bakmamız gerekirse yaşadığımız birçok sakatlık oldu ve onlar ritmini yakalayamadı. Milli arada çok fazla oyuncu milli takıma gitti. Bunun üzerine 3 günde bir maç oynadığımız takvim gelince antrenmanlarda hatalarımızı düzeltme fırsatımız olmadı. Savunma hattımızın milli takıma gitmiş olması, Tisserand'ın Serdar Aziz'in milli takımda yaşadığı sakatlık bizi etkiledi. Sangare'nin de sakatlığı bizi etkiledi ve kanat oyuncusunu dinlendirme fırsatını elimden aldı. Antrenmanlara 12-13 oyuncuyla çıkma durumumuz olduk. Taktiksel anlamda bizi etkiledi. Bugün oynadığımız oyun ilk 5 maçtaki performanstaki davranışların hepsini sergiledik. Çok kaliteli bir takıma karşı oynadık, onların çok fazla maçını izledim. Oynadıkları maçlarda rakiplerine problem yaptılar ama bugün savunma yaptılar. Benim fikrime göre bugün oynamış olduğumuz oyun yüksek seviye oyundu. Kesinlikle bizler bugün kaybetmeyi hak etmedik, taraftar da hak etmedi" dedi.BÜLENT KORKMAZ: ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN FENERBAHÇE'Yİ BURADA YENMEK ZORDUOyuncularını kutlayarak sözlerine başlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise "İlk yarı bizim oyunumuz değildi. İyi oynamadık, her topu Fenerbahçe'ye verdik. İstediğimiz gibi değildi. Arkada iyi durduk ama ilk yarıdaki oyundan hiç memnun değildim. İkinci yarı biraz daha topa sahip olunca girdiğimiz ilk pozisyon gol oldu. Aslında onu koruyabilirdik ama pozisyon hatasından gol yedik. Mağlupken geri kaçmadık, golün son dakikada gelmesi bizim için avantaj oldu. Şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'yi burada yenmek zordu, biz de bunu becerdik. Hayırlı olsun" dedi."SONUÇ ALMAK ÖNEMLİYDİ"Bülent Korkmaz, Galatasaray ve Trabzonspor ile olan mücadeleyi oynayamadıklarını ifade ederek, "O oyunu 90 dakika oynadık Fenerbahçe'ye karşı 45 dakika oynadık. Futbolda böyle şeyler oluyor. Ama sonunda her şeye baktığınız zaman herkes neticeye bakıyor. Sonuç almak önemliydi. İlk yarı ile ikinci yarı oynanan oyun arasında çok fark var. Kayserispor maçında ilk 20 dakika istediğimiz oyunu oynamadık sonra başladık. İyi oyunu 90 dakikaya uzatmak çok zor. Rakiplerin oyunun belli bölümlerinde topa hakim olması normal. Ama mecburiyetten Fatih'i oyuna aldık. Biz O'nu 6 numara olarak kullanıyorduk. Eksikler gittiğinde oyun olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Kazanmak için oynar kaybedersiniz, berabere biter. Kimle oynarsanız oynayın kazanmak için oynarsınız" diye konuştu."AVRUPA HEDEFİMİZ YOK"

Avrupa hedeflerinin olup olmadığı sorulan Bülent Korkmaz, "Çok mütevazı bir kulübüz ve yönetim kurulumuz var. Oyun oynamaya çalışıyoruz. Avrupa hedefimiz yok. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz" şeklinde konuştu.