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Basketbolda Avrupa Konferansı'nın kurulması konusunda FIBA'dan açıklama - Son Dakika

Basketbolda Avrupa Konferansı'nın kurulması konusunda FIBA'dan açıklama

22.10.2021 11:59
Basketbolda Avrupa Konferansı'nın kurulması konusunda FIBA'dan açıklama

FIBA, NBA ile arasında Avrupa Konferansı'nın geliştirilmesi hakkında çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.

FIBA, NBA ile arasında Avrupa Konferansı'nın geliştirilmesi hakkında çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) arasında Avrupa Konferansı'nın geliştirilmesi hakkında Avrupa basınında çıkan bazı haberler üzerine FIBA'dan açıklama geldi. FIBA konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "FIBA, Euroleague Basketbol Başkanı ve CEO'su ile Euroleague Ticari Varlıklar (ECA) hissedarlarına yapılan davetin ardından, Avrupa basketbolunun birleştirilmesini tartışmak için eylül ayı ortasında bir toplantı yapıldığını doğrulamaktadır. Basketbolun büyümesinde kilit rol oynayan ve uzun süredir FIBA ortağımız olan NBA de toplantıya davet edildi ve katıldı. Toplantının ardından, tüm taraflar önümüzdeki aylarda düzenli toplantılar yapma konusunda anlaşmaya vardı" denildi. - İSTANBUL

Euroleague, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbolda Avrupa Konferansı'nın kurulması konusunda FIBA'dan açıklama - Son Dakika Spor


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