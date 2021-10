Bellona Kayseri Basketbol'dan taraftara çağrı

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın sahasında Neve David Ramla ile yapacağı D Grubu 3. hafta maçı öncesinde taraftarları karşılaşmaya davet etti.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan davette, kulübün tarihinin en zor günlerini yaşadığı belirtildi.

Her türlü olumsuzluğa rağmen şehri Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için çalışıldığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Avrupa Kupası ikinci maçından galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma şansımızı artırmış olduk. Yarın evimizde İsrail'in Neve David Ramla takımı ile mücadele edeceğiz. Bu önemli karşılaşmada siz taraftarlarımıza fazlasıyla ihtiyacımız var. 12 yaşını doldurmuş ve tüm aşılarını tamamlamış bütün Kayserilileri yarın akşam Kadir Has Spor Salonu'na davet ediyoruz. Yarın saat 17.45'te başlayacak karşılaşma için bütün taraftarlarımızı Türk bayrağı ile Kadir Has Spor Salonu'na bekliyoruz."