Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Sergen Yalçın'dan 3 değişklik

Teixeria, Vida ve Necip geri döndü

Taraftarın azlığı dikkat çekti

ALİ DANAŞ, İSTANBUL-DHABeşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Son haftalarda sakat, cezalı ve hasta futbolcuların çokluğunda onbir kurmakta sıkıntı yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, 4 futbolcunun geri dönüşüyle D.G. Sivasspor maçının kadrosunu daha geniş bir listeden yaptı.Altay maçından tam 6 oyuncuyu değiştiren Yalçın, kalede bu kez Ersin'e görev verirken defans dörtlüsünü Rosier, Vida, Serdar ve Rıdvan'dan oluşturdu. Orta sahada 6 numarada Josef'den vazgeçmeyen tecrübeli teknik adam, hücum dörtlüsünü Güven, Oğuzhan, Can ve Kenan Karaman'dan kurarken, santraforda Batshuayi'yi onbire yazdı.Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen 3 futbolcu D.G.Sivasspor maçıyla sahalara geri döndü.Ligin 4'üncü haftasında Vodafone Park Stadı'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Teixeria ve Vida 5 maç, Antalyaspor deplasmanında sakatlanan Necip Uysal ise 4 maç sonra kadroya girdi. Bu futbolculardan Vida karşılaşmaya onbirde başlarken, Teixeria ve Necip yedek yedek kaldı.TARAFTARIN AZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ta D.G. Sivasspor maçını seyretmeye gelen taraftarın azlığı dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'la oynanan maçta stadın tamamına yakınını dolduran siyah beyazlılarda, Sivasspor maçı için 5-6 bin civarında seyirci olduğu gözlendi.