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Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi - Son Dakika

Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi

31.10.2021 13:42
Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi

Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda Bebek Spor Festivali düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda Bebek Spor Festivali düzenlendi. Etkinliğin son gününde Başkan Rıza Akpolat'ın katılımıyla Bebek 10K koşusu gerçekleşti.

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Beşiktaş Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Bebek 10K koşusu ve Spor Festivali Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünden start aldı. Kuruçeşme- Çırağan Sarayı sahil hattında devam eden yarışmaya yaklaşık bin katılımcı başvurdu.

10 kilometrelik parkurda gerçekleşen yarışmanın kazananları şöyle sıralandı:

Erkeklerde yarışın birinciliğini Getaye Fisseha Gelaw 28: 35'lik derecesiyle kazanırken, ikinciliği Sımon Kıruthı Muthonı üçüncülüğü ise Murat Emektar kazandı. Kadınlarda ise Milli Sporcu Şilan Ayyıldız birinciliği kazanırken ikinciliği Damla Çelik üçüncülüğü ise Burcu Subatan 33: 29 ile ipi göğüsleyen isim oldu. Paten erkeklerde 17: 36'lık derecesiyle Milad Salehi birinciliği kazanırken ikinciliği Ahmet Kepür, üçüncülüğü ise Ata Sadegh Abedin kazandı. Paten kadınlarda ise birinciliği Niloufar Mardani ikinciliği Dorsa Shahriari üçüncülüğü 22: 34'lük dereceyle Dilek Paksoy kazandı.

"SPORU BEŞİKTAŞ'IN KILCAL DAMARLARINA YAYMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Koşu öncesi açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Beşiktaş'ta spor festivali düzenledik. Bugün festivalimizin son günü. Etkinliğimiz büyük ilgi gördü. Ben de bu etkinlikte koşacağım. Sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Sporu Beşiktaş'ın kılcal damarlarına yaymaya çalışıyoruz. İyi yaşamı destekleyen bu tip spor faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

"BU SENE RAKİPLERİM BENİ ZORLADI"

Erkekler Genel Klasmanda Üçüncü olan Milli Sporcu Murat Emektar, "Uzun mesafe sporcusuyum. Geçen sene de koşmuştum. Bu sene rakiplerim beni çok zorladı. Hızlı bir yarış bekliyordum beklediğim gibi oldu.  Güzel bir yarış oldu" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR YARIŞ OLDU"

Kadınlar Genel Klasmanda 33: 12'lik dereceyle birinci olan Milli Sporcu Şilan Ayyıldız, "Dayanıklılık antrenmanı niyetini bu tür etkinlikleri değerlendiriyorum. Parkur hafif yokuşluydu. Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen yarışlara katıldığım için biraz yorgundum. Yine de çok güzel bir yarış oldu" ifadelerini kullandı.

"AVRASYA MARATONUNA DA KATILACAĞIM"

Renkli görüntülere sahne olan yarışa katılan 72 yaşındaki Üzeyir Bozdemir, "Farklı şehirlerde düzenlenen Cumhuriyet koşularına da katıldım. Avrasya Maratonuna da katılacağım. Koşu biraz beni zorladı" şeklinde konuştu.

"BEN SAĞLIĞIMI SPORA BORÇLUYUM"

76 yaşındaki Ahmet Boyraz ise, "Düzenlenen koşulara devamlı katılıyorum. Son katıldığım yarışmada yaş grubumda üçüncü oldum. Ne kadar çok spor yaparsak o kadar genç kalırız. Ben sağlığımı spora borçluyum" şeklinde konuştu.

ÖZEL TASARLANMIŞ MADALYA, KUPA VE PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun kovid-19 Yönergesine uygun olarak düzenlenen organizasyonda Kadın ve Erkek genel kategorilerinde kürsüye çıkan herkese özel tasarlanmış madalya, kupa ve para ödülü verildi. Paten yarışmasında dereceye giren ilk üç kadın ve erkek sporculara kupa, madalya, hediye çeki ve sürpriz hediyeler dağıtıldı.

FARKLI VE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER YAPILDI

29 ve 31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde sabah sporu, yarışmalar, müzik dinletileri, video gösterimleri, konserler, dans gösterileri, söyleşiler, eğitimler, dans, zumba, yoga gibi birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikler yapıldı.


Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi
Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi
Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi
Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi
Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi
Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi
Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi
Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyet, Beşiktaş, Bebek, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Bebek 10K koşusu ve spor festivali düzenlendi - Son Dakika
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