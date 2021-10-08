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Bodrum'da 16 ülkeden 323 yelkenci yarışacak - Son Dakika

Bodrum'da 16 ülkeden 323 yelkenci yarışacak

08.10.2021 12:20
Bodrum'da 16 ülkeden 323 yelkenci yarışacak

Bodrum'da 13-18 Ekim'de düzenlenecek 9'uncu Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) Yelken Yarışları öncesinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İçmeler Yelken Cafe'de düzenlenen toplantıda Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk ve Bodrum Otelciler...

Bodrum'da 13-18 Ekim'de düzenlenecek 9'uncu Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) Yelken Yarışları öncesinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İçmeler Yelken Cafe'de düzenlenen toplantıda Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şampiyonaya bu yıl ABD, Ukrayna, Rusya, Tayland, Polonya, Hollanda, Malta Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Estonya, Çekya, Bulgaristan, Belçika, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 16 ülkeden 77 kulüp ile 323 yelkenci katılacak.

Dünyanın pek çok ülkesinden Bodrum'a yarışmak için gelecek çocukların, hem bölge turizmi hem de yelken sporu için çok önemli bir kazanım olacağını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BİOR yarışlarına birçok ülke milli takım düzeyinde katılım sağladığını ve bu önemli organizasyonun aynı zamanda,  4-14 Temmuz 2022 tarihlerinde Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Optimist Dünya Şampiyonası'na da hazırlık gibi olacağını söyledi.

ARAS: BODRUM, TÜRKİYE'DE YELKEN SPORUNUN LİDERİOptimist Dünya Şampiyonası'nı çok önemsediklerini söyleyen Başkan Aras, "Çok kısa bir zaman içersinde kulüp binalarının olanakları artırılarak gerekli yatırımlar yapılacak ve Bodrum, Dünya Optimist Şampiyonası'nı başarıyla ve kendine yakışır şekilde icra edecek. 2023 yılı içinde de Dünya Dragon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Bodrum olarak bu nitelikli organizasyonları yapabilecek imkanlarımız ve kapasitemiz var. Türkiye'de yelken sporuna yön veren bir konuma gelen Bodrum'umuzdan Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımız yetişiyor. Bu tür organizasyonlar aynı zamanda çocuklarımızı spora teşvik edecek ve turizmimize de katkıda bulunacak" dedi.Bodrum yarımadasının elverişli iklimi ve tüm dünya tarafından kabul gören rüzgarıyla yelken sporu için çok uygun bir yer olduğunu belirten Başkan Aras, "Belediye olarak yelkenle ilgili her türlü faaliyete destek vermeye devam edeceğiz. Özellikle yılın her mevsiminde yelkenleri dolduran rüzgar kalitemiz, eşsiz coğrafyamız, tarihimiz, doğal güzelliklerimiz, koylarımız ve yelkene gönül vermiş sporcu ailelerimizle birlikte çok keyifli bir zaman geçirileceğini düşünüyoruz. Bu mükemmel buluşmaya ev sahipliği yapmaya sonuna kadar hazırız" diye konuştu.ÖDÜL TÖRENİ İLE SONA ERECEKBodrum Marina önünden 13 Ekim'de Belediye Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü ile başlayacak olan yarışlar 18 Ekim günü ödül töreni ile sonra erecek. Bu organizasyonların gelenekselleşmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk, "Şampiyonayı normalde mart ayında yapıyorduk ama pandemi dolayısıyla ekim ayına ertelemek durumunda kaldık. Kulüpler katılmak için çok büyük uğraşlar sağladılar. Kolay olmayacak ama Dünya Şampiyonası öncesinde buradaki rüzgarı, ortamı görmek ve antrenman yapmak için kulüpler bu organizasyona katılıyorlar. Sponsorlar, sivil toplum kuruluşları ve belediyemizin destekleriyle biz bu organizasyonları sürdüreceğiz" dedi.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Ülkemizi doğasıyla birlikte koruyan ve geleceğe umutla bakan nesilleri yetiştirme yolunda küçücük bir katkımız oluyorsa kendimizi mutlu sayarız. Derneğimiz adına yelken sporuna gönül vermiş çocuklarımıza, onları yetiştiren aile ve öğretmenlerine teşekkür ederiz" diye konuştu.


Bodrum'da 16 ülkeden 323 yelkenci yarışacak
Bodrum'da 16 ülkeden 323 yelkenci yarışacak
Bodrum'da 16 ülkeden 323 yelkenci yarışacak
Bodrum'da 16 ülkeden 323 yelkenci yarışacak

Yelken, Bodrum, Türk, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrum'da 16 ülkeden 323 yelkenci yarışacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bodrum'da 16 ülkeden 323 yelkenci yarışacak - Son Dakika
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