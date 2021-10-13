Bursaspor ve Okyanus Koleji arasında iş birliği protokolü

Konuşmalarının ardından Demiray ve Gülgüler, işbirliği protokolünü imzaladı. Toplantı, katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

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