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Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi - Son Dakika

Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi

18.10.2021 16:45
Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin adı, yüksek lisans eğitimine başladığı Bayburt Üniversitesi'ndeki spor salonuna verildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin adı, yüksek lisans eğitimine başladığı Bayburt Üniversitesi'ndeki spor salonuna verildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazanan Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli'nin adı yüksek lisans eğitimine başladığı Bayburt Üniversitesi'ndeki spor salonuna verilmesi için tören düzenlendi. Törene milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile öğrenciler katıldı. Törenin arından Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversitenin Baberti Kampüsü içerisinde yer alan spor salonuna verildi. Altın madalyasıyla törene katılan yıldız boksöre, öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

"MADALYA HEPİMİZE UMUT OLSUN"Burada konuşan Busenaz Sürmeneli, Bayburt Üniversitesi'nde eğitim görecek olması nedeniyle mutluluk duyduğunu söyledi. Spor salonuna isminin verilmesinden dolayı onur duyduğunu kaydeden Sürmeneli, "Çok madalyalar kazandım, çok kez İstiklal Marşı'nı okuttum ama Olimpiyat oyunlarında o an farklıydı. Bu madalya hepimize umut olsun. Sizi daha çok ağlatacağım" dedi.MUTLU TÜRKMEN: "BİZİ TERCİHİ KAÇINILMAZDI"

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de olimpiyatın spor için en önemli temsil arenası olduğunu, alınan altın madalyalarla Türkiye'nin ülke sıralamasında 15 basamak yukarı çıktığını söyledi. Türkmen, "Busenaz aslen Trabzonlu yani bu bölgelerin çocuğu, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon hep iç içeyiz. Dolayısıyla bizi tercih etmesi kaçınılmazdı" diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi
Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi
Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi
Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi
Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi
Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi
Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi
Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi
Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi

2020 Tokyo Olimpiyatları, Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli'nin adı, üniversite salonuna verildi - Son Dakika Spor


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