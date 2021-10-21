Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan MHK'nin istifasını sunmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun istifasını TFF Yönetimi'ne sunmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MHK Üyesi Metin Tokat'ın ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın da istifa ettiği hatırlatıldı.

İstifalar sonrası yaşanan süreçlerin dikkatle takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu hafta oynanacak müsabakaların atamaları yapıldıktan sonra istifa kararlarının alınmasını şaşırtıcı bulmakla beraber ligin onuncu haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Samsunspor müsabakasına iki yıldır maçlarımıza verilmeyen Caner Ak'ın atanmasını da ayrıca şaşırtıcı buluyoruz. Bilindiği üzere Caner Ak, Adana bölgesinden ve kritik bir Adanaspor müsabakası öncesi maçımızı yönetmişti. Bu maçta penaltımız atlanmış ve hocamız Erkan Sözeri kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Bu şekilde sıkıntılı geçen bir maç sonrasında yeniden Caner Ak'ın Erzurumspor'umuzun sezonun en kritik maçlarından biri olan deplasmanda karşılaşacağımız Samsunspor maçına atanması camiamıza geçmişte yaşadığımız o sıkıntılı maçı hatırlatmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yılport Samsunspor maçında adaletli yönetime inanıldığına vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Türk futbolu adına görev yapan herkesin başarılı olmasını istediğimiz gibi hakem arkadaşlarımızın da başarılı olmalarını istiyoruz. Bu müsabakayı da hakem Caner Ak'ın adaletli yöneteceğine inanmak istiyoruz. Yıllardır maç öncesi ve sonrası yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı gibi yaşadığımız travmatik hakem hataları sebebiyle kişilerden ziyade mantık değişimi, şehir, kulüp ve başkan değil kuralların ön planda olması, lobisi güçlü olanın değil sahada alın teri dökenin hakkını alması, mücadele edenin, isteyenin, futbolun gereklerini yerine getirenin kazanması bizim tek dileğimiz olmuştur, böyle devam edecektir."

Geride kalan yıllarda olduğu gibi bu sezon da bazı maçlarda hakem kararlarından canı en fazla yanan kulüplerden birinin Erzurumspor olduğunun savunulduğu açıklamada, istifaların ardından yeni göreve başlayacak MHK'nin başarılı olması için Türk futbolu adına her türlü desteğin verileceği belirtildi.

Yeni MHK Başkanı ve yönetiminin Türk futboluna hayırlar getirmesi temennisinde bulunulan açıklamada, adaletin Türk futbolunun kurtuluşu olacağına dikkat çekildi.