Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 95 tekne ve 800'ün üzerinde katılımcıyla Boğaziçi'nde başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla düzenlenen yarışın başlangıcı, Dolmabahçe Sarayı açıklarında gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve davetlilerin de katıldığı organizasyonda yarış, Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşunda bulunulmasının ardından çalan sirenlerle başladı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice Cumhuriyet Bayramlarına ülkemiz ulaşsın diyorum. Bugün çok güzel bir sportif etkinlik gerçekleştiriyoruz. Yarış başladı, güzel bir etkinlik olacak. Pandemi döneminde bazı aksaklıklar olmuştu ama bugün iyi bir katılımla yarışmayı gerçekleştiriyoruz. Üç gün boyunca İstanbullulara yelken şöleni izlettireceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Etkinliğin ülkemiz, kültürümüz, turizmimiz ve sporumuz adına hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda İstanbul etabı, 3 yarış halinde olacak. Bugün başlayan Cumhuriyet Kupası, Dolmabahçe- Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda, yarın düzenlenecek Mavi Vatan Kupası ve 31 Ekim'deki Barbaros Hayrettin Paşa Kupası ise Yeşilköy parkurunda yapılacak. Yarışın İstanbul etabı, 31 Ekim'de ödül töreni ile sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl ilk kez Muğla ve İstanbul olmak üzere iki etap halinde düzenleniyor. Yarışların ilk etabı, 25-27 Haziran tarihlerinde Muğla'da yapıldı. İstanbul etabının ardından iki etap sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.