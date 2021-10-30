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Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları

30.10.2021 18:05
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabının ikinci gününde Mavi Vatan Kupası müsabakaları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabının ikinci gününde Mavi Vatan Kupası müsabakaları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla düzenlenen yarışta 97 tekne ile 800'ün üzerinde katılımcı yer alıyor.

İstanbul etabının ikinci gününde Mavi Vatan Kupası yarışları, Yeşilköy parkurunda (Ataköy-Yeşilköy-Adalar) gerçekleştirildi. Yarışın ödül töreni Ataköy Marina Yarış Köyü'nde düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı İstanbul etabı yarın yapılacak Barbaros Hayreddin Paşa Kupası ile sona erecek. Organizasyonda Muğla ve İstanbul etapları sonunda en iyi dereceyi elde eden ekip, şampiyonluğa ulaşacak.

Mavi Vatan Kupası'nda kategorilere göre ilk sırayı alan takımlar şöyle:

IRC 0: Levent Peynirci (Enka Cheese)

IRC 1: Ali Tezdiker (Borusan Racing Evolution )

IRC 2: Güney Kaptan (Akkim Kimya Cheese)

IRC 3: Berk Gürpınar (Hyatt Regency-Gemini Sailing )

IRC 4: Ahmet Murat Tan (Çiğli Belediyesi-Bear Sailing )

???????Gezgin A: Yusuf Erce Demirtaş (Vamos)

Gezgin B: Atilla Gökova (Atiye)

Gezgin C: Hasan Oğuz Genç (Sarı-1)

SB genel: Saruhan Çınay (HSSK Quick Sigorta-Nimbus)

SB grup: Alp Güçer (Mascot)

Dışişleri Bakanlığı, Mavi Vatan, İstanbul, Turizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları - Son Dakika Spor


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