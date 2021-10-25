Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı düzenlendi

25.10.2021 12:17
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı düzenlendi

İstanbul etabı 29-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı düzenlendi.

İstanbul etabı 29-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ile Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 'İki kıtada yaşayan şehir' adıyla 29-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçı şampiyonluk için mücadele verecek. 29 Ekim tarihinde Boğaziçi'nde Cumhuriyet Kupası, 30 Ekim'de Yeşilköy Parkuru'nda Mavi Vatan Kupası ile 31 Ekim'de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası düzenlenecek. Dolmabahçe - Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda, parkur sahile yaslanarak kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak.

İki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de yapılacak görkemli ödül töreni ile sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul Ataköy'de gerçekleşen basın toplantısına İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç'un yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubu katılı.

Ekrem Yemlihaoğlu: "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın ikinci kez organize edileceğini söyleyerek sözlerine başlayan Ekrem Yemlihaoğlu, "Genç bir organizasyon fakat gerek uluslararası gerekse ulusal mecralarda gördüğü ilgi biz gururlandırıyor. Önümüzdeki yıllarda bu sürecin hızlanarak ülke imajına pozitif katkı sağlaması en büyük temennimiz. Bu sene yurt dışından 28 kadar basın mensubu akredite olarak Türkiye'de olacaklar. Bu da amaçlarımıza yavaş yavaş ama güvenle ilerlediğimizin delili oldu. Tam bu noktada bizlere bu hedefi aşılayan ve bizlere her konuda sonsuz destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bizler de bu duyulan güvene layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararası mecralarda yat yarışlarına büyük ilgi duyuluyor. Hayat tarzı olarak da birçok dünya ülkesinde ilgi duyuluyor. Pandemi de bunu arttırdı. İnsanlar teknelerinde, yelkenlilerinde vakit geçiriyor. Bu katılıma da yansıdı. 60 civarında ekip, 4-5 ülkeden burada yer alacaklar. 2021 yılının ilk etabını Muğla'da gerçekleştirdik. Şimdi sıra bizce dünyanın en özel şehri İstanbul'a geldi. Parkurları vatandaşların ellerini uzatsalar yelkenlilere dokunabilecekleri şekilde tasarladık. Hafta sonu yüksek rüzgar bekliyoruz. Bu sene 2 yeni sınıf açtık. Birincisi kadın yelkencilerden oluşan takım. Diğer yenilik ise üniversite öğrencilerinden oluşan takımı bir sınıfta toplayıp özel ödüller vereceğiz. Buradaki amacımız kadınların ve gençlerin ilgisinin artması" ifadelerini kullandı.

Mustafa Tonguç ise Türkiye'nin tanıtımına katkı sunan bu organizasyonda olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Tonguç, denizde mücadele etmenin tutku, hız ve takım çalışması gerektirdiğine de dikkat çekti. - İSTANBUL

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı düzenlendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi 13:28 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak 13:21 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim 12:44 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim
Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç 12:40 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor 12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor Koronanın en önemli belirtisiydi! İsveç'te 300 bin kişi koku kaybı yaşıyor 12:02 Koronanın en önemli belirtisiydi! İsveç'te 300 bin kişi koku kaybı yaşıyor
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı 11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü

Son Dakika Haberleri
13:27 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi
13:25 Çocuğuyla köprüden atlamak isteyen kadını, otobüs şoförü kurtardı! O anlar kamerada
13:20 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak
12:43 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim
12:40 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak
12:39 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi
12:34 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
12:08 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor
11:55 Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı
Ebrar Karakurt, İtalya'daki evini türkü bara çevirdi! Milano'dan İstanbul'a mesaj Ebrar Karakurt, İtalya'daki evini türkü bara çevirdi! Milano'dan İstanbul'a mesaj         
13:29
Çocuğuyla köprüden atlamak isteyen kadını, otobüs şoförü kurtardı! O anlar kamerada Çocuğuyla köprüden atlamak isteyen kadını, otobüs şoförü kurtardı! O anlar kamerada         
13:26
Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü         
12:52
Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak         
12:41
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri         
12:10
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı         
11:34
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı         
10:50
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 13:36:46. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement