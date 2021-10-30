Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları bugün de Mavi Vatan Kupası heyecanıyla devam etti.

97 tekne ve ulusal ve uluslararası 800'ü aşkın sporcu Yeşilköy parkurunda (Ataköy-Yeşilköy-Adalar) Mavi Vatan Kupası için yarıştı. Kazananlar ödüllerini 30 Ekim Cumartesi akşamı Ataköy Marina Yarış Köyü'nde düzenlenen törenle aldı.

Sonuçlar şu şekilde:

Mavi Vatan KupasıIRC 0 sınıfı1- Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE2- Hasan Utku Çetiner yönetimindeki MESA SAILING TEAM-SHAK SHUKA3- Murat Anılır yönetimindeki DHO TAYFA

IRC 1 sınıfı1- Ali Tezdiker yönetimindeki BORUSAN RACING EVOLUTION2- Ahmet Köroğlu yönetimindeki MSI SAILING TEAM3- Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki TRAMOLA SAILING TEAM-HEDEF YELKEN

IRC 2 sınıfı1- Güney Kaptan yönetimindeki AKKİM KİMYA CHEESE2- Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki WINGS OF ISLAND3- Semih Pekyörür yönetimindeki FENERBAHÇE 5

IRC 3 sınıfı1- Berk Gürpınar yönetimindeki HYATT REGENCY-GEMINI SAILING2- Kaan Parlas yönetimindeki CYGNUS3- Berkcan Arat yönetimindeki PATILIBAHÇE YELKEN TAKIMI-BE BLUE

IRC 4 sınıfı1- Ahmet Murat Tan yönetimindeki ÇIĞLI BELEDİYESİ-BEAR SAILING2- Gül Çelikel yönetimindeki KUPA KIZI-SETUR MARINAS3- Boran Burcu yönetimindeki LINEA ROSSA-ANKA

Gezgin (A) sınıfı1- Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki VAMOS2- Burak Algon yönetimindeki MY FIRST3- Murad Kulaksızoğlu yönetimindeki GRAND MOBY

Gezgin (B) sınıfı1- Atilla Gökova yönetimindeki ATİYE2- Cavit Aksoy yönetimindeki LUCE3- İbrahim Tunay Can yönetimindeki FORTUNA

Gezgin (C) sınıfı1- Hasan Oğuz Genç yönetimindeki SARI-1

SB GENEL1- Saruhan Çınay yönetimindeki HSSK QUICK SIGORTA-NIMBUS2- Ali Kemal Tüfekçi yönetimindeki GISBIR SENSEI3- Hulki Özcan yönetimindeki ADIOS

SB GRUP1- Alp Güçer yönetimindeki MASCOT2- Poyraz Abda yönetimindeki HSSK QUICK SIGORTA3- Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK

YEMLİHAOĞLU: AVRUPA'NIN SAYILI YARIŞLARINDAN BİRİİstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "İstanbul, tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın cazibe noktası. Bu organizasyonla ülkemizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Ayrıca sporcular, rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, rüzgara karşı kat ediyor. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri" açıklamasında bulundu.YARIN SONA ERECEK

Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabı, yarın Barbaros Hayreddin Paşa Kupası ile devam edecek ve aynı akşam Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın iki etabının (Muğla ve İstanbul) sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışı şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.