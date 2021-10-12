Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, kadınlarda Norveç'e 8-3 mağlup oldu.

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, kadınlarda Norveç'e 8-3 mağlup oldu. Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor. Öğleden sonraki müsabakalarda kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı ekip, Norveç'e 8-3 mağlup olarak elemelerdeki ilk yenilgisini aldı. Türkiye Erkek Curling Milli Takımı ise akşam saatlerinde Tayvan ile karşılaşacak. Günün maçlarında alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Erkekler Slovenya: 17 - Nijerya: 2 Çekya: 8 - Macaristan: 2 Kırgızistan: 7 - Kazakistan: 4 İspanya: 10 - Letonya: 2 Kadınlar Brezilya: 10 - Avusturya: 5 Macaristan: 12 - İspanya: 2 Kazakistan: 11 - Slovenya: 4

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