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Danimarka'da Sakarya konuşuldu - Son Dakika

Danimarka'da Sakarya konuşuldu

26.10.2021 12:04
Danimarka'da Sakarya konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın bisiklette marka olduğunu tescilleyen 'Bisiklet Kenti' ödülünü aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın bisiklette marka olduğunu tescilleyen 'Bisiklet Kenti' ödülünü aldı. Danimarka Odense'de UCI tarafından yapılan dev törende Sakarya'nın bisiklet yatırımları, tesisleri, yolları ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlar konuşuldu. Ödülü takdim alan Başkan Ekrem Yüce, " Türkiye'yi böyle prestijli bir törende temsil etmekten, Türkiye'de ilk olmaktan ve ülkemiz adına bu ödülü almaktan gurur duyduk" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet alanındaki yatırımları ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlar, kenti önemli bir başarıya taşıdı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir süre önce müjdesini paylaştığı "Bisiklet Şehri" unvanını resmi olarak almak için Danimarka'nın Odense kentine gitti. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından dünyanın sayılı kentlerine verilen bu unvan, Sakarya'nın bu alanda artık bir marka olduğunu tescilledi. Başkan Yüce, Danimarka'da UCI'nin üst düzey yetkilileri tarafından karşılandı.

Danimarka'da Sakarya konuşuldu

Bir otelde gerçekleştirilen unvan takdim törenine Sakarya'yı temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra İtalya'dan Val Di Sole, Avustralya'dan Wollongong ve Kuzey Karolina'dan Fayettevilla kentlerinin belediye başkanları katıldı. Bisiklet sporunun dünyada geldiği nokta ve günlük hayatta bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için atılacak adımların konuşulduğu toplantıda, Sakarya'da start alan BMX Supercross Dünya Kupası'ndan kesitler paylaşıldı. Ayrıca, Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden ve Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı diğer büyük organizasyonlar da sunumda yer aldı.

Türkiye'de ilk olmak, ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz

Törende söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şehirlerin kardeşçe ve barışçıl bir şekilde mükemmel işler yapabileceklerini ifade ederek, "Türkiye'yi böyle prestijli bir törende temsil etmekten, Türkiye'de ilk olmaktan ve ülkemiz adına bu ödülü almaktan gurur duyduk. Umarız, bu alanda yaptığımız hizmetlerle markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleriz. Değerli UCI Başkanı ve üyeleri her birinize Sakarya'dan selamlar getirdik. Dünyanın adeta bir minyatürü olan, kültürel mozaiği ve çeşitli milletlerin kültürlerini büyük bir barış içinde sevgiyle, muhabbetle yaşadığı bir şehirden geliyorum. İsmi Sakarya. UCI'nin verdiği bu unvandan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Dünyada kardeşçe, barışçıl bir şekilde çok mükemmel işler yapacağımızı düşünüyor ve sizlere de bunu söylüyorum. Bu unvanı şehrimize layık görenleri saygıyla selamlıyorum. Şu anda Sakaryamızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde BMX yarışları devam ediyor, sizlere sevgilerini ulaştırıyorlar. Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz" dedi.

Sakarya son 10 yılda bu alanda çok gelişti

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient, ödülleri vermeden önce bisiklet kenti olan şehirleri anlattı. Lappartient, Sakarya'dan bahsederken şehirdeki bisiklet yatırımlarını, tesislerini, yollarını ve bisiklet programlarını anlatarak Başkan Yüce'yi tebrik etti. Başkan Lappartient, "Sakarya bisiklet konusunda özellikle son 10 yılda kendisini ciddi anlamda geliştirmiştir. Bu alanda araştırmayı, öğrenmeyi ve uygulamayı en iyi şekilde tamamlamıştır. Bir sürü bisiklet tesisi inşa etti, programları hayata geçirdi. Bisiklet geçişleri, trafik park, bisiklet yolları hayata geçirdi. Çocuklar için bisiklet programları uyguladı. Sakarya'yı bu konuda tebrik ediyorum. Etkinliklerin ve yatırımların devam etmesini umuyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Danimarka'da Sakarya konuşuldu
Danimarka'da Sakarya konuşuldu
Danimarka'da Sakarya konuşuldu
Danimarka'da Sakarya konuşuldu
Danimarka'da Sakarya konuşuldu
Danimarka'da Sakarya konuşuldu
Danimarka'da Sakarya konuşuldu
Danimarka'da Sakarya konuşuldu
Danimarka'da Sakarya konuşuldu
Danimarka'da Sakarya konuşuldu

Ekrem Yüce, Danimarka, Bisiklet, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Danimarka'da Sakarya konuşuldu - Son Dakika Spor


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