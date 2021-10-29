Üye Girişi
Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz - Son Dakika

Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz

29.10.2021 15:02
Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz

GAZİANTEP Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesi açıklama yapan genç oyuncu Doğan Erdoğan, "Galatasaray maçı bizim için çıkış maçı olacaktır" dedi.

GAZİANTEP Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesi açıklama yapan genç oyuncu Doğan Erdoğan, "Galatasaray maçı bizim için çıkış maçı olacaktır" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında 31 Ekim Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana bütün futbolcular katılırken, antrenman öncesi takımın genç futbolcularından Doğan Erdoğan takım olarak son haftalarda gösterdikleri kötü performansı ve düşüşü sonlandırmak istediklerini ve Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istediklerini belirtti. Kendi performansı ile ilgili ise son haftalarda daha fazla forma şansı bulduğunu ve bu şansı iyi kullanmaya çalışacağını ifade etti.

Lig'de inişler ve çıkışlar olduğunu ifade eden Doğan Erdoğan, "Son iki haftadaki performansımız iyi değil. Bunun farkındayız zaten ama lig maratonunda bazı inişler ve çıkışlar oluyor. Galatasaray gibi büyük takımlarla oynanacak maçlar bu dönemler için güzeldir. Çünkü bu girdaptan çıkmamız ekstra motivasyonla daha kolay oluyor. O yüzden biz Galatasaray maçına çıkış maçı olarak bakıyoruz. Bu maçtan sonra da art arda galibiyetler alarak puan durumumuz daha yükseğe çekmek istiyoruz" diye konuştu.Takımın son iki haftadaki performansı ile ilgili ekip olarak değerlendirme yaptıklarını ve ders çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Bazen maç içerisinde istemediğiniz şeyler olabiliyor. Bazen motivasyon düşüklüğü, mental yorgunluk, idman yorgunluğu gibi sebepler performans düşüklüğüne neden olabiliyor. Ama hiçbir şey bu kötü performansa sebep olmamalı. Daha fazla savaşmamız ve daha fazla istememiz gerekiyor. Bunu da takım içerisinde konuşuyoruz. Son Giresunspor maçından sonra birbirimize daha çok sarılmamız ve yardım etmemiz gerektiğini konuştuk. Bunu da Galatasaray maçıyla göstermek istiyoruz. Çünkü zorlu maçların motivasyonu daha farklı oluyor. Kolay maçlarda motivasyon daha düşük oluyor. O yüzden fikstür zorluğu bazen bazı takımlara olumlu yansıyabiliyor. Biz de bunu hedefliyoruz" dedi.Kendi performansı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan ve son haftalarda forma şansı bulduğunu dile getiren Doğan Erdoğan şunları söyledi:

"Şu an kendimi iyi hissediyorum. Son maçlarda daha çok forma şansı buluyorum. İlk 11'de başlayıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocam da bana güveniyor. Takım arkadaşlarım da çok yardımcı oluyor. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden kendimi iyi hissediyorum."

Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz

Doğan Erdoğan, Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz - Son Dakika Spor


Son Dakika

Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı 14:50 Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu 14:43 Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu 14:32 Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı 14:23 Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor 14:20 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız 14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü 12:53 TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor 12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor

Son Dakika Haberleri
14:32 Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu
14:31 Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi
14:30 Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar
14:22 Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı
14:20 Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor
14:19 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor
14:19 Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti
14:16 Asker konvoyunda yürekleri ağza getiren dakikalar yaşandı
14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız
13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak
Bilim insanları başardı, asıl şimdi yandık! İlk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi Bilim insanları başardı, asıl şimdi yandık! İlk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi         
14:54
Siyaset sahnesi hareketlenecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Siyaset sahnesi hareketlenecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
14:49
Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı         
14:34
Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi         
14:32
Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor         
14:21
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
"Tacizde bulunmadım" dedi, hakim görüntüleri izleyince ağır cezalık oldu         
12:04
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 15:09:12. #1.12#
SON DAKİKA: Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement