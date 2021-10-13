Üye Girişi
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı Açıklaması - Son Dakika

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı Açıklaması

13.10.2021 17:01
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı Açıklaması

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Çorum Belediyesince inşa edilen Türkiye'nin ilk oba konseptli gençlik kampının açılışını gerçekleştirdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Çorum Belediyesince inşa edilen Türkiye'nin ilk oba konseptli gençlik kampının açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, Sıklık Tabiat Parkı'nda 20 bin metrekare alana kurulu, 28 metrekarelik 10 kıl çadır, 216 metrekarelik büyük çadır ve donatılardan oluşan Çorumlu Obası Gençlik Kampı hakkında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan bilgi aldı.

Öğrencilerle ok atıp mangala oynayan Erdoğan, öğrencilerin sunduğu gösterileri izledi.

"Onları kıskançlıktan çatlatın"

Erdoğan, kendisini "TÜGVA burada, ağabeyinin yanında" sözleriyle karşılayan TÜGVA üyeleriyle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilere, "TÜGVA ile uğraşıyorlar, neden biliyor musunuz?" diye soran Erdoğan, "Siz TÜGVA'da karışık kuruşuk, abuk sabuk bir şey yapıyor musunuz? Niye uğraşıyorlar sizinle? Niye işlerine gelmiyor? Kıskanıyorlar değil mi? O zaman daha da başarılı olun. Onlar da kıskançlıktan çatlasın." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler sohbetin ardından Erdoğan'a, tarihi Çorum Saat Kulesi'nin fotoğrafını hediye etti.

Bilal Erdoğan, açılış töreninde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok gençleri etkilediğini, İlim Yayma Vakfı'nın bu yılki burs mülakatlarında gençlerdeki salgın kaynaklı tutukluğu görebildiklerini söyledi.

Gelecekte "salgın zamanının çocukları" denecek bir neslin ortaya çıkacağını tahmin ettiğini belirten Erdoğan, Çorum Belediyesinin inşa ettiği türden gençlik kamplarının, salgının etkilerini gidermede, gençlerin sosyalleşmesini sağlamada önemli bir hizmeti yerine getireceğini vurguladı.

Türkiye'de kutuplaşma diye bir şey çıkartıldığını ifade eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Vahdet inancının mirasçılarıyız, o vahdet inancını bozmaya yönelik bir iş bu kutuplaşma. 'İnsanlık dinler olursa gelişemez' diye bir inanış vardı. Bu dönem dünyada geride kaldı. Artık inananların inancına, inanmayanların da inanmamasına saygı duyma dönemine girildi. Ancak Türkiye'de o pozitivist akımın etkisinde, kendi karanlıklarını aydınlık sanan bir kesim kaldı. Bunlar hala inandığınız zaman, bir Allah'a kul olduğunuz zaman gelişemeyeceğinizi, büyük işler yapamayacağınızı düşünüyorlar. Kendileri yapamıyorlar ya, herkesi kendileri gibi sanıyorlar."

Selçuk Bayraktar örneği

"İnanan, namaz kılan, bir Allah'a kul olan, hacca giden, zekatını veren, insanlara faydalı bir hayat yaşamaya çalışan gelişemez mi? Teknolojide, bilimde, fende ilerleyemez mi?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlerler değil mi? Nereden biliyoruz ilerleyebildiğini. Bak, Selçuk Bayraktar'dan biliyoruz. Ecdadımızdan biliyoruz. Tarihin nice yüzyıllarına ecdadımız damga vurmuş. Sanıyoruz ki sadece savaş meydanında damga vurmuş. Edebiyatta, fende, bilimde de damga vurmuş. Çağının en büyük alimleri bizim ecdadımızdan çıkmış ama aynı zamanda çok da dindar, namazlı. Batı'dan onların yanına gelebilen kimse yok. Şimdi de Selçuk Bayraktar örneği var. Dindar mı? Dindar. Namazlı mı? Namazlı. Her türlü bu aydın sanan karanlıkların yobazlık dediği her şeyi yapıyor ama şu anda dünyada yanına yaklaşabilen yok. Böyle olsak daha iyi değil mi?"

İnançsız insanların huzursuz insanlar olduğunu, ne zaman kendilerini kaybedeceklerinin belli olmadığını savunan Erdoğan, "Batı'da intihar oranlarında çok büyük artış var. Aile mefhumu tamamen kayboldu. Cinsiyetsizlikten tutun başka şeylere kadar abuk sabuk, Batı medeniyeti şu anda kendilerinde test ediyor. Huzur diye bir şey kalmadı, Avrupa'nın geleceği karanlık." diye konuştu.

Avrupa'nın birliği denilen, o kutsanan Avrupa ideali kaybolduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim uzmanlık alanım, doktora alanım Avrupa. Avrupa diye bir şey kalmayacak. Şu anda Avrupa'da seçimler yapılıyor, hükümet kurulamıyor ülkelerde. Ülkeler birbiriyle kavga içinde. Avrupa'da lider denilecek bir tane adam yok. Hangi ülkenin lideri, Avrupa'nın lideri, yok. Maalesef hepsi komik duruma düşmüş durumda. Amerika'nın bu kadar ekonomik gücüne rağmen şu anda çok ciddi meseleleri tartışıyorlar. Bunlar inançsız toplumların yaşamaya mahkum olduğu meseleler, sıkıntılardır. Ne olur yani hem inançlı, hem gelişmiş bir toplum olunabileceğini görüyorsak, bundan niye uzak duralım."

Erdoğan, namaz kılan, hacca giden, zekat veren insanların kesinlikle hata yapmadığı gibi bir iddiasının olmadığını, ancak günde beş vakit namaz kılmanın kişinin kendini hatalarından alıkoyması yönünde bir niyet içerdiğini de vurguladı.

Türkiye'de hala inançlı olmayı gericilik olarak değerlendiren bir kesimin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye'de kutuplaşma dedikleri maalesef bundan ibaret. İnançlı olmanın bu ülkenin gelişiminin önünde bir engel olduğunu düşünüyorlar. Ahiretin kendilerine hatırlatılmasından rahatsız oluyor. 'Ben ahireti düşünmek istemiyorum' diyor. 'Hesaba çekilme fikrini bana hatırlatmayın' diyor ama biz hesaba çekileceğimizi düşünüyoruz. Bu dünyada varsa günahımız, onun da karşılığını öbür tarafta göreceğimizi düşünüyoruz. Bu sayede de daha iyi insanlar olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Siz ortada dolaşan algı çalışmalarına bakmayın. Bir taraf kendini anlatmaktan aciz, bir tarafta her türlü melanete sarılıp, insanlara iftira atıyor, ithamda bulunuyor, hakaret ediyor, saydırıyor. Biz iyi insanlar olmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dünyanın Türkiye'nin güçlü olmasına ihtiyacının olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın karşı karşıya olduğu sıkıntıları çözecek bir fikir, yaklaşım artık Batı'dan çıkmayacak. Bunun bizlerden, Türkiye'den çıkması lazım. Yüzlerce yıl adaletle çok büyük coğrafyalara hükmetmiş, insanları huzur içinde yönetmiş ecdadımız var. İnancımızdan aldığımız ilhamla bunu başarmışız. Şimdi yine inancımızdan aldığımız ilhamla bu dünyanın meselelerine çözümler üretecek insanların yetişmesi lazım. Bir olduğumuz zaman daha güçlü oluruz. Daha güçlü olduğumuzda da dünyadaki zulümlerle daha iyi başa çıkarız. Bugün geldiğimiz noktada bile 20 yıl öncesine göre çok zulme son vermiş bir Türkiye var. Bugün Bosna'ya, Filistin'e, Azerbaycan'a, Libya'ya gidin. Bu halimizle bile oralardaki zulümlerin son bulmasını veya yeniden alevlenmemesini temin eden bir Türkiye'yiz elhamdülillah. Ne kadar güçlü olursak o kadar fazla zulme son vereceğiz. Bugünkü sıkıntılarımızı aşacağız, çok daha güçlü olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 21'inci yüzyıla siz gençler damga vuracaksınız."

Törende, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da birer konuşma yaparak, tesisin kente hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı Açıklaması
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı Açıklaması
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı Açıklaması
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı Açıklaması
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı Açıklaması

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Bilal Erdoğan, Türkiye, Oba, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı Açıklaması - Son Dakika Spor


Son Dakika

Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı 17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı 17:29 Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız 17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı 16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var

Son Dakika Haberleri
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
17:29 Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı
17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı
17:18 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021
17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız
16:45 TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler
16:44 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim         
17:35
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Cinsel istismar davasında şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı Cinsel istismar davasında şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı         
17:28
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı         
17:23
Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar         
16:45
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu         
16:01
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber         
08:42
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 17:50:15. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk oba konseptli gençlik kampını açtı Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement