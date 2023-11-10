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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. yıl dönümünde spor dünyasından duygusal mesajlar - Son Dakika

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. yıl dönümünde spor dünyasından duygusal mesajlar

10.11.2023 09:46  - Güncelleme: 09:58

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü spor dünyası da hayata veda edişinin 85. yıl dönümünde andı.

Spor camiası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında anma mesajları yayımladı.

BEŞİKTAŞ: SONSUZA DEK YANI BAŞINDAYIZ

Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımda, "Sonsuza dek yanı başındayız." ifadeleri kullanıldı.

Spor dünyası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

GALATASARAY: SENSİZ TEK BİR GÜNÜMÜZ YOK ATAM

Galatasaray'ın mesajında ise, "Kararlı ifadeni görünce korku kalmaz bizde. Düşünceliysen çözüm mutlaka yakındır önemli bir meselede. Gülüyorsan birden neşeleniriz, yorgunsa bakışların kırılır kolumuz kanadımız. Bir çocuk seversin o çocuk oluruz, bir bahçe gezersin fidan oluruz. Uzaklara dalarsın bazen, rüzgar olur gideriz gözlerinle. Kocatepe'de yorgan olur seriliriz üstüne. İzmir'in dağlarında coşar gönül ırmağımız. Halay çekersin, bil ki sol yanında biz varız. Mecliste mebusun, dersinde öğrencin, büyük eserinde milletin biziz Atam. Sensiz geçen 85 yılda, sensiz geçmiş tek bir günümüz yok Atam." denildi.

Spor dünyası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

FENERBAHÇE: AYNI SES AYNI HİSLE MİNNETTARIZ ATAM

Fenerbahçe'nin Atatürk mesajında, "Bir 10 Kasım'da daha, aynı ses aynı hisle minnettarız Atam! Sen bir ödev; attığımız her kulaçta, koştuğumuz her yarışta, vurduğumuz her topta, çektiğimiz her kürekte, arkamıza aldığımız her rüzgarda, vurduğumuz her yumrukta… GÜCÜMÜZÜ SENDEN, SORUMLULUĞUMUZU BİZE EMANETİN OLAN BAYRAĞIMIZDAN ALIYORUZ!" ifadeleri yer aldı.

Spor dünyası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

TRABZONSPOR: İZİN ASLA SİLİNMEYECEK

Trabzonspor'un paylaşımında da, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. İzin asla silinmeyecek!" denildi.

Spor dünyası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Spor dünyasından yapılan diğer paylaşımlar şöyle:

EBRAR KARAKURT

Spor dünyası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

ANADOLU EFES

Spor dünyası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

RAMS BAŞAKŞEHİR

Spor dünyası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

HATAYSPOR

Spor dünyası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

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Son Dakika Spor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. yıl dönümünde spor dünyasından duygusal mesajlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. yıl dönümünde spor dünyasından duygusal mesajlar - Son Dakika
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