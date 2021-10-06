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Eda Erdem Dündar: Sıradaki hedef 2022 Dünya Şampiyonası - Son Dakika

Eda Erdem Dündar: Sıradaki hedef 2022 Dünya Şampiyonası

06.10.2021 10:41
Eda Erdem Dündar: Sıradaki hedef 2022 Dünya Şampiyonası, System.String[]

"Oynadığımız her turnuvada madalya almak istiyoruz" "Zorlu bir sezon bizi bekliyor" Fenerbahçe taraftarına: Sizleri çok özledik OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet takım kaptanı Eda Erdem Dündar, "Takım olarak güzel bir başarı ortaya koyduk.

"Oynadığımız her turnuvada madalya almak istiyoruz"

"Zorlu bir sezon bizi bekliyor"

Fenerbahçe taraftarına: Sizleri çok özledik

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet takım kaptanı Eda Erdem Dündar, "Takım olarak güzel bir başarı ortaya koyduk. İyi oynadığımız zaman herkesi yenebileceğimizi çok kez gösterdik. Önemli olan sürdürülebilirliği arttırmamız" dedi.A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet takım kaptanı Eda Erdem Dündar, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Milli takım ile güzel ve keyifli bir yazı geride bıraktıklarını ifade eden Eda Erdem Dündar, "Milli takım sezonu çok keyifli geçti. 4 ay çok yoğun, 3 önemli turnuva oynadık. Takım olarak güçlü durduğumuz, mücadeleyi hiç bırakmadığımız bir yaz sezonunu geride bıraktık diyebiliriz. Tüm ülkeden destek gördük. O yüzden oynarken de çok büyük keyif aldık. Sırasıyla Milletler Ligi, olimpiyatlar ve sonrasındaki Avrupa şampiyonasındaki madalya ile 4 ayı güzel bir şekilde kapattık. Herkes mutlu bir şekilde ayrıldı. Bizim için güzel bir serüven oldu. 2021 yazı bizim açımızdan çok keyifli geçti" şeklinde konuştu. "SIRADAKİ HEDEF 2022 DÜNYA ŞAMPİYONASI"Takım olarak her zaman hedef hedef gitmeleri gerektiğinin altını çizen tecrübeli oyuncu, "2022 yılında dünya şampiyonası var. Sonrasında 2023 Avrupa şampiyonası ve 2024 yılında da Paris olimpiyatları olacak. İnşallah tekrardan katılabilirsek Paris olimpiyatlarını oynayacağız. Biz her zaman hedef hedef gitmeyi düşünüyoruz. Şu an öncelikli hedefimiz dünya şampiyonasında bir başarı elde edebilmek. Sonrasında Avrupa ve olimpiyat var. Takım olarak zaten güzel bir başarı ortaya koyduk. İyi oynadığımız zaman herkesi yenebileceğimizi çok kez gösterdik. Önemli olan sürdürülebilirliği arttırmamız. Hedefimizde tabii ki oynadığımız her turnuvada madalya alabilmek var. Ancak olimpiyattan bahsediyorsak, orası dünyanın en iyi 12 takımının olduğu, çok önemli, zorlu bir turnuva. Ama 2024'e katılana kadar ben inanıyorum ki Filenin Sultanları olarak daha gelişmiş, özgüveni daha yüksek, oyundaki hakimiyeti daha başarılı bir takım olarak 2024'e girmiş olacağız. O yüzden bunu 2024 yılına doğru tekrardan konuşalım" ifadelerini kullandı. "ZORLU BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR"Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde hazırlıkların devam ettiğini belirten Eda Erdem Dündar, "Bu sene çok genç bir ekibiz. Fenerbahçe Opet olarak idmanlar çok keyifli geçiyoruz. Herkes çok genç olduğu için güzel bir enerji ve sinerji var ortada. Yeni bir takımız. Çoğu oyuncu yeni geldi. O yüzden şu anda birbirimizi tanıma amaçlı hazırlık maçları yapıyoruz. Sezon öncesi idmanlarımızı devam ettiriyoruz. Bu sene zorlu bir sene olacak. Çünkü, çok fazla turnuva var. Oynadığımız her turnuvada da birincilik istiyoruz. Zorlu bir yıl bizi bekliyor ama keyifli bir voleybol izleteceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Eda Erdem Dündar, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara ise şöyle seslendi: "Aradan geçen 1.5 senelik ayrılıktan sonra umuyorum ki onlarla tribünde tekrardan buluşacağız. Sizleri çok özledik."

Eda Erdem Dündar: Sıradaki hedef 2022 Dünya Şampiyonası

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Eda Erdem, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eda Erdem Dündar: Sıradaki hedef 2022 Dünya Şampiyonası - Son Dakika Spor


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