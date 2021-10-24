Edirne'de Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı yağmur altında yapıldı

EDİRNE'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Edirne Bisiklet Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (EBİS) işbirliğiyle düzenlenen 12'nci Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı, sağanak altında yapıldı.

EDİRNE'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Edirne Bisiklet Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (EBİS) işbirliğiyle düzenlenen 12'nci Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı, sağanak altında yapıldı. Pandemi dolayısıyla katılımcı sayısının sınırlı olduğu yarışta 70 kilometre pedal çeviren sporculara yağmur engel olamadı. Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı dolayısıyla Edirne'de geleneksel hale gelen Cumhuriyet Kupası Yol Yarışı'nın bu yıl 12'ncisi düzenlendi. Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl yapılamayan yarışta katılımcı sayısı 200 ile sınırlandırıldı. Yağmur altında Şevki Arman Caddesi üzerinden başlayan yarışta sporcular 70 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Büyük erkeklerde 59, master kategorisinde 41 ve bayanlarda 5 sporcunun katıldığı yarışta 96 sporcu birinci olmak için yarıştı.GENEL KLASMANDA BİRİNCİ MUHAMMET ERKAN Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı dolayısıyla Edirne'de geleneksel hale gelen Cumhuriyet Kupası Yol Yarışı'nın bu yıl 12'ncisi düzenlendi. Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl yapılamayan yarışta katılımcı sayısı 200 ile sınırlandırıldı. Yağmur altında Şevki Arman Caddesi üzerinden başlayan yarışta sporcular 70 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Büyük erkeklerde 59, master kategorisinde 41 ve bayanlarda 5 sporcunun katıldığı yarışta 96 sporcu birinci olmak için yarıştı.GENEL KLASMANDA BİRİNCİ MUHAMMET ERKAN Havsa ilçesi Yolageldi Köyü kavşağından dönüş yaparak kent merkezinde Şevki Arman Caddesi'nde son bulan yarışta genel klasmanda birinciliği Muhammet Erkan elde etti. Aynı zamanda büyük erkekler birincisi olan Erkan'ı, Oğuzhan Taşkan ve Cengiz Güner takip etti. Master kategorisinde ise Mutlu Erçelik birinci, Timur Nizam ikinci, Mustafa İşbozma ise üçüncü oldu. Bayanlar kategorisinde Arzu Sağnak birinci, Meltem Kılıç ikinci ve Buse Yücel de üçüncü oldu.'GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ'Yarış hakkında bilgi veren Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, yağmura rağmen katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Zorlutuna, "Türkiye'de bisiklet adına 12'ncisi yapılan başka bir organizasyon yok. İlimizde de Kırkpınar'dan sonra geleneksel hale getirmek istiyoruz. İnşallah nice 12'lerini yapacağız. Yerel yönetimlerimizin desteğiyle yapıyoruz bunu. İl olarak sahip çıkılmasa 12'ncisini yapamazdık. 70 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirdik yarışımızı. Bu sene Selimiye Meydanı alanında kazı çalışmalarından dolayı yarışımızı Şevki Arman Caddesi'ne aldık" diye konuştu.'PANDEMİDEN DOLAYI SAYIYI DÜŞÜK TUTTUK'Yarışta bu yıl ilk kez çip sistemi kullanıldığını ve bunun faydalarını gördüklerini kaydeden Zorlutuna, "Bu yıl ilk defa çip sistemi uyguladık ve bu çok önemliydi bizim için. Pahalı bir sistem ve operatörüyle birlikte geldi. Toplu bir finiş olduğu zaman geçmiş yıllarda kamera kaydıyla gerçekleştiriyorduk, bu sene çip sistemiyle gerçekleştirdik. Bizim için çok daha rahat ve güvenilir oldu. Katılan yabancı sporcularımız oldu. Pandemiden dolayı sayıyı 200 sporcuyla sınırladık. Yağmura rağmen 96 sporcuyla start verdik. Yunanistan ve Bulgaristan 'dan katılımlar var. 2019'da 700 kişiyle yaptık ama pandemiden dolayı sayıyı düşük tuttuk. Bu sayılara ulaşmamız çok zor belli bir dönem. Gelenlerden HES kodu sorguluyoruz ve 2 aşıyı da zorunlu tuttuk bu organizasyonda" şeklinde konuştu.'GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ'Organizasyonun Edirne için bir spor turizmi olduğunu da belirten Zorlutuna, "Edirne için aynı zamanda bu bir spor turizmi. Buraya gelen sporcu şimdi yemek yemeye, alış veriş yapmaya gidecek. aynı zamanda bir spor turizmi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizim için çok önemli. Bunu Edirne'ye kattık. Bunu gelecek nesillere bayrak yarışı şeklinde aktarabilirsek ne mutlu bize" dedi. Yarış sonunda dereceye girenlere ödüller Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak tarafından verildi.



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