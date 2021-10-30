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Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından

30.10.2021 19:18
Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce oyuncularıyla konuştuğunda maçı almaları için her şeylerini ortaya koymaları gerektiğini aktardığını belirtti.

Maçta oyuncuları Burak'ın kafasından yaralanınca söylediğinin gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Güzel bir galibiyet oldu. Maçtan önce oyuncularımla konuşurken bu maçları almak için alın teriyle birlikte belki de kanımızı da bırakmamız gerektiğini söyledim. Burak'ın da kafası yarılınca bu da gerçekleşmiş oldu. Kendisine büyük geçmiş olsun diyorum. Bu maçlar gerçekten zor maçlar. Karşımızda Türkiye liginin belki de en geniş kadrosu, en kaliteli kadrosuna sahip olan geçen senenin şampiyonu vardı. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İlk 15-20 dakikada baskılı oynamak istiyorduk. Zaten baskı sonucunda da attığımız golle 1-0 öne geçtik. İkinci gol pozisyonunu da kaçırdık. Belki daha önce maçı çok daha rahat bir şekilde bitirebilirdik. Tabii 1-0 çok riskli bir skor. Maçın genelinde daha fazla isteyen, mücadele eden ve doğruyu yapan bir Hatayspor vardı. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Rakibe fazla pozisyon vermedik, iyi savunma yaptık, takım halinde, en öndeki Mame Diouf'tan başlayarak kalecimize kadar. Savunma anlamında çok iyi hücum anlamında da akıllı oynayarak gerektiği zaman doğru pozisyonlara girip gol pozisyonları da ürettik."

Erdoğan, taraftarların 90 dakika boyunca takımlarını desteklediğini onların coşkusuyla da oyuncuların oyundan kopmadığını kaydetti.

Bugün galibiyetin keyfini çıkaracaklarını belirten Erdoğan, "Şimdi bu maçın bugün keyfini çıkaracağız, mutluluğunu yaşayacağız. Önümüzde bir Adana Demirspor'un maçı var. Milli maç öncesi inşallah orada da iyi bir futbolda, iyi bir sonuçla milli maç arasına girmek istiyoruz." dedi.

"9 dakikayı açıkçası biz de gördüğümüzde inanamadık"

Bir gazetecinin "Hakem Cüneyt Çakır'ın maçı 9 dakika uzatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine teknik direktör Erdoğan, "9 dakikayı açıkçası biz de gördüğümüzde inanamadık. Cüneyt hocamız zaten bu konuda da çok tecrübeli, çok da inandığım, futbolcu kariyerinde de maçları yönettiğinde de çok rahat bir şekilde olumlu maçlarda oynadı. Demek ki maç içerisinde o kadar oyun durmuş ki 9 dakika uzatıldı. Ama dediğim gibi Allah'a şükür o 9 dakikayı da gol yemeden atlattık." şeklinde konuştu

Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından

Ömer Erdoğan, Hatayspor, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor


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