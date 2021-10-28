Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Erzincan'da Cumhuriyet koşusu yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Cumhuriyet koşusu yapıldı. Belediye önünden start verilmesi ile başlayan Cumhuriyet koşusunda 96 sporcu yarıştı. Minik kız, minik erkek, küçük kız, küçük erkek, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar, genç erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışmada sporcular birinci olabilmek için bin metrelik parkuru kat ettiler. Belediye önünde başlayan koşu Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Ödül törenine Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Demir, Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur sporcular ve antrenörleri katıldı. - ERZİNCAN