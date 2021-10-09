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F1 Rolex Türkiye GP'de pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton - Son Dakika

F1 Rolex Türkiye GP'de pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton

09.10.2021 16:22
F1 Rolex Türkiye GP'de pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton

Büyük Britanyalı pilot, 10 sıralık grid cezasından dolayı yarışa 11'inci sırada başlayacakValtteri Bottas, yarışa ilk sıradan start verecekCarlos Sainz son sıradan start alacakHamilton pist rekorunu tazeledi Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,- 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye...

Büyük Britanyalı pilot, 10 sıralık grid cezasından dolayı yarışa 11'inci sırada başlayacak

Valtteri Bottas, yarışa ilk sıradan start verecek

Carlos Sainz son sıradan start alacakHamilton pist rekorunu tazeledi

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,- 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Lewis Hamilton oldu. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu, 10 sıralık grid cezasından dolayı yarışa 11'inci sırada start verecek. Hamilton'ın bu cezasından dolayı ilk sırada yine Mercedes'ten Valtteri Bottas yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları büyük heyecana sahne oldu.İlk sıralama turunda McLaren'den Daniel Ricciardo 16'ncı, Williams'dan Nicholas Latifi 17'nci, Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 18'inci, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen 19'uncu ve Haas'tan Nikita Mazepin 20'nci sırada yer alarak ikinci sıralama turuna katılma hakkını elde edemedi. İlk sıralama turunun ilk üç sırasında ise Mercedes'ten Lewis Hamilton, Red Bull'dan Max Verstappen ve AlphaTauri'den Pierre Gasly yer aldı.HAMILTON ZİRVEYİ BIRAKMADIİkinci sıralama turunda ilk sıranın sahibi yine Lewis Hamilton olurken, bu kez 2'nci sırayı Mercedes'ten Valtteri Bottas, üçüncü sırayı ise Max Verstappen elde etti. 11'inci Aston Martin'den Sebastian Vettel, 12'nci Alpine'den Esteban Ocon, 13'üncü Williams'tan George Russell, 14'üncü Haas'tan Mick Schumacher ve 15'inci Ferrari'den Carlos Sainz, bu sonuçlarla üçüncü sıralama turuna katılım gösteremedi.YARIŞTA İLK SIRADAN BOTTAS BAŞLAYACAK3'üncü sıralama turunda ise ilk iki etapta olduğu gibi Lewis Hamilton liderliği kimseye bırakmadı. İkinci sırada Valtteri Bottas yer alırken, 3'üncü sıra ise Max Verstappen'in oldu. Lewis Hamilton'ın 10 sıralık grid cezasından dolayı Valtteri Bottas ilk sıradan, Verstappen ikinci sıradan, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise üçüncü sıradan yarışa start verecek. Öte yandan sıralama turunu 15'inci sırada noktalayan Ferrari pilotu Carlos Sainz da grid cezasından dolayı son sıradan start alacak.PİST REKORU KIRILMAYA DEVAM EDİYOR2005 yılında Brezilyalı pilot Juan Pablo Montoya'nın kırdığı pist rekoru, 2021 yılında peş peşe kırılmaya devam ediyor. Dünkü antrenman turlarında pilotlar pist rekoru kırma yarışına girerken, bugün ilk olarak Lewis Hamilton, ikinci sıralama turunda rekorunu 1: 23,082 ile tazeledi. Valtteri Bottas üçüncü sıralama turunda 1: 23,071 ile Lewis Hamilton'ı geride bırakırken, sonrasında Hamilton bu kez 1: 22,868 yaparak tekrardan pist rekorunu eline geçirdi.SIRALAMA BELLİ OLDUFormula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde yarın koşulacak yarış öncesinde pilotların sıralamaları belli oldu.Sıralama turlarındaki sonuçlar şu şekilde: 1- Lewis Hamilton (Mercedes) (10 sıralık grid cezasından dolayı yarışa 11'inci sırada başlayacak)2- Valtteri Bottas (Mercedes)3- Max Verstappen (Red Bull)4- Charles Leclerc (Ferrari)5- Pierre Gasly (AlphaTauri)6- Fernando Alonso (Alpine)7- Sergio Perez (Red Bull)8- Lando Norris (McLaren)9- Lance Stroll (Aston Martin)10- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)11- Sebastian Vettel (Aston Martin)12- Esteban Ocon (Alpine)13- George Russell (Williams)14- Mich Schumacher (Haas)15- Carlos Sainz (Ferrari) (Grid cezasından dolayı yarışa son sıradan başlayacak)16- Daniel Ricciardo (McLaren)17- Nicholas Latifi (Williams)18- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)19- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)20- Nikita Mazepin (Haas)

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde yarış yarın saat 15.00'de start alacak.


F1 Rolex Türkiye GP'de pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton
F1 Rolex Türkiye GP'de pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, Formula 1, Türkiye, Rolex, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor F1 Rolex Türkiye GP'de pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: F1 Rolex Türkiye GP'de pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton - Son Dakika
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