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Fatih Terim: Oyunun ilk yarı çok farklı bitmesi gerekirdi - Son Dakika

Fatih Terim: Oyunun ilk yarı çok farklı bitmesi gerekirdi

17.10.2021 19:31
Fatih Terim: Oyunun ilk yarı çok farklı bitmesi gerekirdi

"Bazı oyunları bazı oyuncularla oynayamazsınız""Muslera'nın bizim için önemi bugün bir defa daha belli oldu""Rusya'ya lider gidiyoruz, lider kalmak istiyoruz""Oyuncuların süre geçirmesi, konuşulması gereken bir konu"Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İlk yarı...

"Bazı oyunları bazı oyuncularla oynayamazsınız"

" Muslera'nın bizim için önemi bugün bir defa daha belli oldu"

" Rusya'ya lider gidiyoruz, lider kalmak istiyoruz""Oyuncuların süre geçirmesi, konuşulması gereken bir konu"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İlk yarı zaten oyunun çok farklı bitmesi gerekirdi. İlk yarı 3 puanı farklı bir sonuçla alıp, ikinci yarı farklı bir maç olabilirdi. Oyuncuların durumumuzu iyi analiz edip, buradaki 3 puanın çok önemli olacağını düşünmüş olacaklar ki skoru koruma içgüdüsü gördük. Bazen iyi oynayamayabiliriz ama böyle durumda dahi 3 puan almak çok önemli" dedi.Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, evinde İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyundan memnun kaldığını belirterek, "Çok basit bir değişle; ilk yarı zaten oyunun çok farklı bitmesi gerekirdi. Gol pozisyonu, atak pozisyonlar değil, yüzde yüz gol pozisyonlarımız vardı. Bunun merkezdeki çoğu pozisyonda Halil ile buluşması, blok arası düşüncemizin doğru olduğunu gösterdi. İlk yarı 3 puanı farklı bir sonuçla alıp, ikinci yarı farklı bir maç olabilirdi. Konyaspor da çok önemli bir takım. O da namağlup kalmayı isteyecek ama defans da lazım oluyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ilk yarıdaki oyun baskıyla, presle geldi; gol de öyle geldi. İkinci yarı böyle bir istekte bulunmadım ama oyuncuların durumumuzu iyi analiz edip, buradaki 3 puanın çok önemli olacağını düşünmüş olacaklar ki skoru koruma içgüdüsü gördük. Yoksa öyle bir anlayışımız olmadı. Bir tanede çok önemli bir pozisyon yakaladılar, Muslera harika çıkardı. Böyle oyunlarda 2'yi bulmak lazım ki farklı bir oyun oynayacaksınız. İlk yarıdaki oyun galibiyet için bana göre yeterdi zaten ama bunun süresini daha da uzatmamamız lazım. Her oyunu her oyuncuyla oynayamazsınız. İlk yarı da bazı şeyler de çok oturmadı. Ne oynarsak oynayalım felsefemizin değişmediği ortada. Mücadeleden ve 3 puandan çok memnunum. Bazen iyi oynayamayabiliriz ama böyle durumda dahi 3 puan almak çok önemli" diye konuştu. "BAZI OYUNLARI BAZI OYUNCULARLA OYNAYAMAZSINIZ"İkinci yarıdaki düşünün ön libero eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ile ilgili gelen bir soru üzerine tecrübeli teknik adam, "Mevkisel bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Orada Taylan iyi oynuyor, ön libero olarak zaman zaman Berkan'ı da oynatıyoruz. Bugün Gustavo biraz heyecanlıydı. Galatasaray baskı altındaydı. Taylan'ı da her an atılabilecekmiş gibi olduğundan dolayı çıkardım. Sıkıntıya girmek istemedim açıkçası. İkinci sarıya aday oynayabilecek durumda değil Taylan, bir an unutabiliyor pozisyon icabı. Bunu sadece ona bağlamıyorum ama o mevkinin de gerekli yaklaşımını gösteririz. Bazı oyunları bazı oyuncularla oynayamazsınız, bugün de onlar oldu bence" cevabını verdi."MUSLERA'NIN BİZİM İÇİN ÖNEMİ BUGÜN BİR DEFA DAHA BELLİ OLDU"Muslera hakkında da konuşan Fatih Terim, "Bütün takım oynayıp, 3 puan aldılar. Muslara da başrol oynadı. Geriden oyuna başlamadaki kaleci faktörünü en doğru şekilde kullandı. Her çıkışımızda tehlikeli olduk. İkinci yarı kurtardığı top da olağanüstü bir toptu. Zaman zaman takdir, zaman zaman övgü olabiliyor. Biz onu her türlü seviyoruz. Sadece iyi oynadığı günlerde değil. Muslera yavaş yavaş düzelecek inşallah. Milli takım dönüşleri çok kolay olmuyor. Hepimiz için zor geçiyor. Dün akşam anca toplanmışız. Kulübümüz bir fedakarlık yapmış, Brezilya'dan Muslera'yı da diğer oyuncularla birlikte özel uçakla aldırmışız. Cuma gecesi gelmiş. Yedlin cumartesi anca gelebilmiş. Yani milli takım dönüşü moral, mental, uçuş mesafesi olarak çok kolay olmuyor. Muslera'nın bizim için önemi bugün bir defa daha belli oldu" açıklamasında bulundu."RUSYA'YA LİDER GİDİYORUZ, LİDER KALMAK İSTİYORUZ"UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lokomotiv Moskova ve ligdeki Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan Terim, "Açıkçası kolay bir hafta olmadı. Şu anda normal sezonlarda ilk yarıya giriyorduk arkadaşlar, 17 maçta. Daha ortasına anca geldik belki de gelmedik. 17 maç oynamışız. Kolay bir şey değil. Her maç önem arz ediyor. Lider gidiyoruz, lider kalmak istiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Gereken tedbirleri alıyoruz, hep beraber oynayamaya çalışıyoruz. Beşiktaş evinde oynamış, biz dışarda oynamışız… Bunları ben önemsemiyorum. Bugün de biz burada oynarız. Bizim bu haftayı perşembe ve pazar çok iyi bitirmemiz gerek. İnanıyorum ki inşallah iyi bitiririz" dedi.İkinci yarıdaki oyun hakkında da konuşan Fatih Terim, "1-0'da 2-0'da çok goller kaçırıp, 2-2 bitirdiğimiz, birçok basit golü atamayıp puan kaybettiğimiz maçlar var. Ben onun psikolojik baskısı olarak düşünüyorum. Bazı oyuncularımızın fiziğini ekonomik kullanmasını bilmesi lazım. Her top hücum olmaz, her top hızlı hücum hiç olmaz. Seti ısrarla iyi oynamamız lazım. Bunu iyi becermemiz lazım. Set demek taze kalmak da demektir. En iyi opsiyonu ararken dinleniyorsunuz da. Hep atak hep atak doğal olarak fizik olarak oyundan düşeceksiniz. Kendi dönüşlerinde sıkıntı yaşadılar oyuncularımız. Galatasaray hangi oyunu oynarsa oynasın, oyunun kontrolünün kendinde kalması lazım. Biz rakip sahada oynamayı severiz" ifadelerini kullandı."OYUNCULARIN SÜRE GEÇİRMESİ, KONUŞULMASI GEREKEN BİR KONU"

Oyuncuların karşılaşmalarda vakit geçirmesi hakkında da konuşan Fatih Terim, "Bunu çözümü çok basit. Bu sadece iki takımın anlayışının ortaya koyduğu bir durum değil. Hakemlerin en büyük yardımı olması lazım bu konuda. Bunu ben yıllardır söylüyorum; oynanmayan oyun süresi dünyada belki de en fazla olan lig bizim ligimiz. Futbol direktörüyken Antalya'da katıldığım bir seminerde tüm hakemlere aşağı yukarı 1 saat brifing vermiştim, maçı da göstererek. Kayıp süreleri kronometre kullanarak, somut verilerle açıklamıştım. Şimdi oynamak isteyene yol vereceksiniz. Ağır gitmeler, son dakikalar bunlar olacak, bunlar hepimizin yaptığı şeyler ama özde oynama isteği olursa orada küçük kaçamakların önemi olmaz. Bu bir prensip, yapılması gereken şey gibi dakika 5'den başlarsanız oynadığınız süre düşer. Hepimizin yanıldığını bir nokta var, dikkat edilmesi gereken nokta, kalecinin, oyuncunun ağır davranarak kazanacağı süre değil. Esas dikkat edilmesi gereken, hakemle yaşanan diyaloglar. Verilen frikiklerin, baraj süreleri, iki tarafı çağırıp konuşmalar… Santrada faul oluyor, ona konuşuyor, buna konuşuyor; 1 dakika 40 saniye. Bir baraj kuruyor 2 dakika; nereye gitti bu! ya buna müsaade ediliyor ya da oyuncu veya hakem dinlenmek için yapıyor. Tutalım kronometreyi, en fazla duran oyun dünyada bizde. Tüm ligleri izliyorum, kandırmaya yönelik huyumuz… Rica ediyorum yayıncı kuruluştan; en iyi hoca, en iyi oyuncu seçiyoruz. Onuruyla oynamadan, onu üzmeden, 'yapmasan iyi olur' gibi bir yaklaşımla süre geçireni de seçelim. Ufak dokunduğunuzda 3 takla atan var. Bunların hepsinin tekrar konuşulması lazım. 8, 3, 5 dakikalardan bahsetmiyorum. Gerçekten bayağı kaybolan süre var. Üzerinde durulması gereken bir sorun. Zaman zaman ağır hareket edeceksiniz, bu dünyanın her yerinde var. Biz hücum ediyoruz, oynamaya çalışıyoruz. Sağdan soldan pozisyon. Rakibi bu atak devamlılığıyla hataya zorluyoruz, hop sakatlandı; 2-3 dakika geçti. Sonra bir daha oynuyoruz, hop tekrar dur. Dönüp söylüyorsun, 'bu nedir hocam' diyorsun; 'hocam ekleyeceğim' diyor. Bunu maçın sonuna koymanız adalet yönünden eyvallah ama futbol anlamında hiçbir faydası yok. Bu durum rakibe bir avantajdır. Moruthan kendini atsa bugün penaltıydı. Atmasını isterim ama ne biz teşvik etmeliyiz ne de hakem buna engel olmalı. Belki profesyonelce düşmesi lazımdı ama yarın ona hiçbir şey demeyeceğim. Hepimize olmuştur bu durumlar. Ben kimseye bir şey demiyorum. Bu çok önemli bir konu bu" şeklinde konuştu.

Fatih Terim, Galatasaray, Muslera, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: Oyunun ilk yarı çok farklı bitmesi gerekirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim: Oyunun ilk yarı çok farklı bitmesi gerekirdi - Son Dakika
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