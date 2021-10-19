Federasyon başkanı adaylarından uygulanan %15 imza kararına tepki

Türkiye Boks Federasyonu eski Başkanı Hasan Rüzgar, Atletizm Federasyonu eski Yönetim Kurulu Üyesi Ergüder Uzun ve gazeteci Ömer Şan düzenledikleri basın toplantısıyla federasyon seçim süreçleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenledikleri ortak basın toplantısında spor federasyonlarının seçim süreçlerine, yasa ve yönetmeliklere açıklık getirildi. Ortak basın açıklamasını okuyan Ömer Şan, "Yasa ve yönetmelikler gereği, 4 yılda bir Olimpiyat Oyunlarından sonra yapılması gereken Olimpik Spor Federasyonları Genel Kurulları, dünyamızı ve ülkemizi de olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle, 2020 Olimpiyatlarının da ertelenmesi ve 2021 Ağustos'ta tamamlanması sonucu, önümüzdeki 8 Kasım'a kadarki süreçte yapılması gerekmektedir" dedi.

Şan, "19 Temmuz 2012 gün ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin'11'inci Maddesinin 2'nci fıkrası ile 3'üncü fıkrasının 'e ve f' bentlerinin, Danıştay kararı ile iptali kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte, 11'inci Madde'nin ilgili 'f' bendindeki, 'Üyelerin en az %15'inin yazılı teklifi' ibaresi; söz konusu19.07.2015 tarihli Danıştay Kararı ile 'yok hükmünde' sayılmıştır. Bu karar doğrultusunda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Tahkim Kurulu'nun da onayladığı '%15 Kararı', 10 Ekim 2016 tarihi itibarıyla ilgili yönetmelikten kaldırılmış olması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Adaylık başvuru şartlarına değinen Ömer Şan, "3289 Sayılı Spor Yasası'nın federasyon seçimleri ile ilgili bölümünde, sonradan eklenen 'adaylık başvuru ücreti ile adaylık imzası şartının', Danıştay 10. Daire Başkanlığı'nın, kesinleşmiş 2012/9445 esas nolu iptal kararı ile ortadan kaldırdığı, açık-seçik ve oldukça net ve barizdir. İşbu dilekçemizde/başvurumuzda belirtilen yasal, hukuki zorunlulukların, yargının iptal kararları dikkate alınarak, bu karar doğrultusunda uygulanması gerekmektedir" açıklamasında bulundu. ERGÜDER UZUN: ATLETİZM FEDERSYONU'NA ADAYIMErgüder Uzun, adaylık sürecine değinerek, "Ben de yasal ve demokratik olarak yasaların bizlere tanıdığı haklar çerçevesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğumu sizlerin önünde açıklıyorum. Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Kurulu'nda, Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına adaylığımın kabulü ve genel kurula başkan adayı olarak seçimlere, yönetim kurulu blok listem ile katılmam hususunda gereğinin yapılmasını istiyorum. Adaylığım kabul edilmez ise tüm yasal haklarımı kullanacağımı da beyan etmek istiyorum" sözlerini kullandı.HASAN RÜZGAR: %15 ÜYE İMZASI HUKUKA AYKIRI

Boks Federasyonu'na başkan adaylığını açıklayan Hasan Rüzgar üye imza kararına vurgu yaparak, "Bütün bunların yanında bugün hukuksuz, yasa ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde uygulanan mevcut yönetmelik gereği, delegeye ulaşma imkanı da zaten yok gibi. Delegenin adı soyadı var, adresi, telefonu yok" ifadelerini kullandı.

- Ankara