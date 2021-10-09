Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas ve istasyon çalışmaları ile sürdü. İdmanın basına kapıla bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte, Diego Rossi ve Bright Osayi-Samuel tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken, sakatlıkları sona İrfan Can Kahveci ve Tisserand bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.