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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

02.10.2021 20:12
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.

Olympiakos maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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