Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.
Olympiakos maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Kaynak: AA
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