Fenerbahçe'nin yıldızları dev kulüpleri harekete geçirdi

Fenerbahçe'nin potansiyelli futbolcularına ilgi büyük. Altay Bayındır, Attila Szalai ve Kim Min-Jae'yi elde tutmak her geçen güç daha da zorlaşıyor. Sporx'in haberine göre; Altay'a Inter, Newcastle ve Ajax'ın ilgisi var. Hollanda basını Ajax'ın Altay'ı almak istediğini yazıyor. Inter de bir hayli ciddi.

SZALAİ HEP GÖZDE

Attila Szalai'yi İngiltere'den isteyen takımlar var ama Atletico Madrid ve Napoli takımları öne çıkmış durumda. Szalai Fenerbahçe'de mutlu olsa da elde tutmak zor olacak.

"KEŞKE KALSA"

Kim Min-Jae de kısa sürede fark yarattı. Süper Lig'i adeta basamak olarak kullanmak isteyen Güney Koreli stoper, kalitesini ispatladı. Premier Lig takımlarının radarında. Devre arasında sürpriz bir teklif gelebilir. Kim, Altay ve Szalai gibi kalma konusunda o kadar istekli değil. Başkan Ali Koç da, "Keşke bir sezondan fazla bizde oynayabilse" ifadelerini kullanmıştı.