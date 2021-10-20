Üye Girişi
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru - Son Dakika

Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru

20.10.2021 16:16
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, ellerinden geleni yaparak 3 puan alacaklarına inandığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, ellerinden geleni yaparak 3 puan alacaklarına inandığını söyledi.

Karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda futbolculardan Ferdi Kadıoğlu ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, 3 puanın gruptaki mücadeleyi sürdürebilmek için 2 takım açısından da çok önemli olduğuna değindi.

İlk 2 maçta alınan sonuçlara bakınca seviyelerin birbirine çok yakın olduğunu gördüklerini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Bu turnuvada biraz daha tecrübe edinmiş olmaya çalışacağız, buna ihtiyacımız var. Her zaman tutkuyla değil zekayla oynamaya da ihtiyaç var. Elimizden gelen her şeyi yaparak 3 puanı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor karşılaşmasını akıllarından silmeleri gerektiğinin altını çizen 53 yaşındaki teknik adam, "Futbol zor iş, zor meslek. Kötü sonuç alınca 1 gün sonra yeni reaksiyon göstermen gerekiyor. Bir sonraki maçı düşünmek gerekiyor. Burası başka bir turnuva. Bu turnuvada daha çok tecrübeye ihtiyacımız var. Bu dersi Olympiakos karşısında aldığımızı düşünüyorum. Sadece duygularla değil zekayla oynamak gerekir. Yarın iyi bir takıma karşı oynayacağız ve sabırlı olmamız lazım. Reaksiyon göstermemiz ve en iyi seviyede olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolda formasyonların değişebileceğini ve bunu anlatmaktan sıkıldığını vurgulayan Pereira, "Futbol davranışlardır, davranışlar önemlidir. Formasyonlar değişebilir. Saha içinde hem defansif hem de ofansif anlamda dengeye sahip olmak bizim için en önemlisi." şeklinde görüş belirtti.

Pereira, hiçbir sonucu bahane olarak göstermeyeceğini de anlatarak, şöyle devam etti:

" Türkiye'ye bahane sunmaya gelmedim. Buranın mükemmel bir dünya, mükemmel bir lig olmadığını biliyordum. Hiçbir yer mükemmel değildir. Ben de kendimi her gün geliştirmeye çalışıyorum. Hakemlerin de kendini analiz etmesi ve düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Yarın mental açıdan ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için bir fırsat. İyi bir takım olduğumuzu ve harika taraftarlara sahip olduğumuzu göstermek için bir fırsat. Her gün hepimiz kendimizi düzeltmeliyiz, hakemler de bu şekilde."

Pereira, az gol atmalarına ilişkin bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Çoğu zaman rakiplerimiz 10 kişi topun arkasında oluyor. Açık maçlarda daha kolay gol atıyoruz. Çoğu takım bize karşı hatların arasını azaltıyor. Bize saygı duyuyorlar. Bu bizim gücümüzü gösteriyor. Biz seviyeyi artırmalıyız. Tabii bu fikstürde seviye yükseltmek kolay olmuyor. Oyuncuların dinlenmeleri gerekiyor. Ben tabii ki daha fazla gol atmak istiyorum, kalemde de daha az gol görmek istiyorum."

Ferdi Kadıoğlu: "3 farklı milli takımı seçme imkanım var"

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, iyi bir sonuç alarak Avrupa'da ilerlemek istediklerini söyledi.

Güzel bir maç olacağını dile getiren Ferdi, "Biz, kulüp ve oyuncular için güzel bir maç olacak. Frey ve Samatta ile karşılaşacağız, onları tekrardan görmek güzel olacak. Umarım iyi bir sonuç alır ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız. Şu anda bu pozisyonda oynuyorum, yeni hocamız beni burada istiyor. Bu pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. İyi de bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hocamız beni nereye koyarsa orada oynarım." diye konuştu.

Ferdi, oynayacağı milli takımla ilgili soruya ise "Zor bir karar. 3 farklı milli takımı seçme imkanım var. Henüz karar vermedim, zor bir karar ama karar verdiğimde herkes görecektir." şeklinde yanıt verdi.

Ligde Trabzonspor'a karşı hayal kırıklığına uğradıklarını ama bunu değiştiremeyeceklerini de vurgulayan Ferdi, Olympiakos karşısında aldıkları sonucu yarın kazanarak telafi etmeleri gerektiğini aktardı.

Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Belçika, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı 16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi 16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den 15:51 İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi
Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı 15:49 Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı 15:02 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti 14:53 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi 14:26 Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar 14:21 Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar

Son Dakika Haberleri
16:05 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada
16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi
16:03 Kılıçdaroğlu'nun "Hesap soracağız" sözlerine Soylu'dan sert cevap: 2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın
15:58 Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi
15:52 Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı
15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı
15:49 Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı
15:35 Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş
15:31 Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı
15:27 Sektörün liderleri 3.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya geldi! Gıdadaki en önemli iki sorun gündemde yer aldı
Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti         
16:27
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:06
Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi         
15:58
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar         
15:33
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı         
14:54
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor         
14:26
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 16:36:29. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement