Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, ellerinden geleni yaparak 3 puan alacaklarına inandığını söyledi.

Karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda futbolculardan Ferdi Kadıoğlu ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, 3 puanın gruptaki mücadeleyi sürdürebilmek için 2 takım açısından da çok önemli olduğuna değindi.

İlk 2 maçta alınan sonuçlara bakınca seviyelerin birbirine çok yakın olduğunu gördüklerini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Bu turnuvada biraz daha tecrübe edinmiş olmaya çalışacağız, buna ihtiyacımız var. Her zaman tutkuyla değil zekayla oynamaya da ihtiyaç var. Elimizden gelen her şeyi yaparak 3 puanı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor karşılaşmasını akıllarından silmeleri gerektiğinin altını çizen 53 yaşındaki teknik adam, "Futbol zor iş, zor meslek. Kötü sonuç alınca 1 gün sonra yeni reaksiyon göstermen gerekiyor. Bir sonraki maçı düşünmek gerekiyor. Burası başka bir turnuva. Bu turnuvada daha çok tecrübeye ihtiyacımız var. Bu dersi Olympiakos karşısında aldığımızı düşünüyorum. Sadece duygularla değil zekayla oynamak gerekir. Yarın iyi bir takıma karşı oynayacağız ve sabırlı olmamız lazım. Reaksiyon göstermemiz ve en iyi seviyede olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolda formasyonların değişebileceğini ve bunu anlatmaktan sıkıldığını vurgulayan Pereira, "Futbol davranışlardır, davranışlar önemlidir. Formasyonlar değişebilir. Saha içinde hem defansif hem de ofansif anlamda dengeye sahip olmak bizim için en önemlisi." şeklinde görüş belirtti.

Pereira, hiçbir sonucu bahane olarak göstermeyeceğini de anlatarak, şöyle devam etti:

" Türkiye'ye bahane sunmaya gelmedim. Buranın mükemmel bir dünya, mükemmel bir lig olmadığını biliyordum. Hiçbir yer mükemmel değildir. Ben de kendimi her gün geliştirmeye çalışıyorum. Hakemlerin de kendini analiz etmesi ve düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Yarın mental açıdan ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için bir fırsat. İyi bir takım olduğumuzu ve harika taraftarlara sahip olduğumuzu göstermek için bir fırsat. Her gün hepimiz kendimizi düzeltmeliyiz, hakemler de bu şekilde."

Pereira, az gol atmalarına ilişkin bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Çoğu zaman rakiplerimiz 10 kişi topun arkasında oluyor. Açık maçlarda daha kolay gol atıyoruz. Çoğu takım bize karşı hatların arasını azaltıyor. Bize saygı duyuyorlar. Bu bizim gücümüzü gösteriyor. Biz seviyeyi artırmalıyız. Tabii bu fikstürde seviye yükseltmek kolay olmuyor. Oyuncuların dinlenmeleri gerekiyor. Ben tabii ki daha fazla gol atmak istiyorum, kalemde de daha az gol görmek istiyorum."

Ferdi Kadıoğlu: "3 farklı milli takımı seçme imkanım var"

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, iyi bir sonuç alarak Avrupa'da ilerlemek istediklerini söyledi.

Güzel bir maç olacağını dile getiren Ferdi, "Biz, kulüp ve oyuncular için güzel bir maç olacak. Frey ve Samatta ile karşılaşacağız, onları tekrardan görmek güzel olacak. Umarım iyi bir sonuç alır ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız. Şu anda bu pozisyonda oynuyorum, yeni hocamız beni burada istiyor. Bu pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. İyi de bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hocamız beni nereye koyarsa orada oynarım." diye konuştu.

Ferdi, oynayacağı milli takımla ilgili soruya ise "Zor bir karar. 3 farklı milli takımı seçme imkanım var. Henüz karar vermedim, zor bir karar ama karar verdiğimde herkes görecektir." şeklinde yanıt verdi.

Ligde Trabzonspor'a karşı hayal kırıklığına uğradıklarını ama bunu değiştiremeyeceklerini de vurgulayan Ferdi, Olympiakos karşısında aldıkları sonucu yarın kazanarak telafi etmeleri gerektiğini aktardı.